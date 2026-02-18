El Benfica lo niega pero hay vídeo: el lío de Rui Costa con el Madrid

Más allá de lo que ocurrió en el terreno durante el encuentro de Champions League entre el Benfica y el Real Madrid, la tensión se trasladó a la entrada de vestuarios a la finalización. Las primeras informaciones hablaron de una trifulca en la que se había visto inmerso el presidente del equipo luso, Rui Costa, con un miembro del staff del conjunto blanco.

El club de Lisboa emitió un mensaje cuando la noticia comenzó a difundirse: "Es completamente falso que el presidente del Sport Lisboa e Benfica haya estado involucrado en alguna discusión o enfrentamiento físico con algún miembro del Real Madrid. Esta acusación es totalmente falsa e infundada". Sin embargo, un vídeo de CBS Sports muestra unos momentos de tirantez entre responsables de ambos equipos, entre los presentes, Rui Costa.

Las imágenes del momento

El reportero de CBS, Guillem Balagué, afirmó que las discusiones continuaban en esos momentos: "Está Rui Costa, el presidente, intentando mediar en medio de todo esto. Hay personal del Benfica que intenta ir al vestuario del Real Madrid y se le está impidiendo", aseguró.

En ese instante, se puede observar un leve empujón de Rui Costa. Posteriormente, el cámara debe cambiar el tiro porque una de las personas del organismo se lo pide: "Está claro que la UEFA no quiere que se grabe nada de esto. Pero la tensión se está viviendo realmente detrás de nosotros", aseguró el reportero.

Seguranças impedem Rui Costa de invadir o balneário do Real Madrid. pic.twitter.com/I5J0EYUAP7 — Manuel Guedes (@ManuelGuedes666) February 18, 2026

"Algunos miembros del personal han intentado llegar al vestuario del Real Madrid. Los periodistas y todo el mundo intentan llegar a su posición y no será así porque las discusiones continúan", señaló. En esos momentos, Guillem Balagué intentó entrevistar a Rui Costa, pero el presidente pasó por detrás y desapareció del plano sin que se haya sabido más de los tensos instantes vividos.