La final de la Copa del Rey se jugará finalmente el 18 de abril en La Cartuja

La Federación oficializa el cambio de fecha para evitar la coincidencia con la Feria y el GP de Jerez y el partido comenzará a las 21:00 horas.

Imagen de la Copa del Rey | Agencias

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha confirmado que la gran fiesta del fútbol nacional ya tiene horario definitivo para disputar la final. El encuentro se disputará el sábado 18 de abril a partir de las 21:00 horas en el estadio sevillano, cerrando así las especulaciones sobre el calendario.

El cambio de fecha, adelantándose una semana respecto al plan inicial del 25 de abril, responde a motivos logísticos. La coincidencia con la Feria de abril y el Gran Premio de España de MotoGP obligó al ente federativo a modificar el día para garantizar la seguridad y la organización.

A la espera de la resolución de las semifinales, FC Barcelona, Atlético de Madrid, Real Sociedad y Athletic Club aguardan para conocer quiénes pelearán por el trofeo en el que los de Hansi Flick son los vigentes campeones.

Por un lado, en el partido de ida en San Mamés entre Athletic Club y Real Sociedad, los txuri-urdin vencieron gracias al tanto de Turrientes en el minuto 62. Por otro lado, Atlético de Madrid y FC Barcelona se midieron en el Metropolitano y los de Simeone consiguieron la victoria por 4 a 0 gracias a los goles de Eric García en propia puerta, Griezmann, Lookman y Julián Álvarez.

Los primeros en saber si estarán en la final del 18 de abril de La Cartuja serán los colchoneros y los culés, pues el enfrentamiento es el martes 3 de marzo a las 21:00, mientras la otra eliminatoria se resolverá un día después, el 4 de marzo, en el mismo horario.

