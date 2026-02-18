La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha confirmado que la gran fiesta del fútbol nacional ya tiene horario definitivo para disputar la final. El encuentro se disputará el sábado 18 de abril a partir de las 21:00 horas en el estadio sevillano, cerrando así las especulaciones sobre el calendario.

El cambio de fecha, adelantándose una semana respecto al plan inicial del 25 de abril, responde a motivos logísticos. La coincidencia con la Feria de abril y el Gran Premio de España de MotoGP obligó al ente federativo a modificar el día para garantizar la seguridad y la organización.

𝗟𝗮 𝗖𝗼𝗽𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗥𝗲𝘆 𝗠𝗮𝗽𝗳𝗿𝗲 𝘃𝗶𝘃𝗶𝗿𝗮́ 𝘀𝘂 𝗴𝗿𝗮𝗻 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹 𝗲𝗹 𝘀𝗮́𝗯𝗮𝗱𝗼 𝟭𝟴 𝗱𝗲 𝗮𝗯𝗿𝗶𝗹 El partido se disputará a las 21:00 horas en el estadio La Cartuja de Sevilla. — RFEF (@rfef) February 18, 2026

A la espera de la resolución de las semifinales, FC Barcelona, Atlético de Madrid, Real Sociedad y Athletic Club aguardan para conocer quiénes pelearán por el trofeo en el que los de Hansi Flick son los vigentes campeones.

Por un lado, en el partido de ida en San Mamés entre Athletic Club y Real Sociedad, los txuri-urdin vencieron gracias al tanto de Turrientes en el minuto 62. Por otro lado, Atlético de Madrid y FC Barcelona se midieron en el Metropolitano y los de Simeone consiguieron la victoria por 4 a 0 gracias a los goles de Eric García en propia puerta, Griezmann, Lookman y Julián Álvarez.

Los primeros en saber si estarán en la final del 18 de abril de La Cartuja serán los colchoneros y los culés, pues el enfrentamiento es el martes 3 de marzo a las 21:00, mientras la otra eliminatoria se resolverá un día después, el 4 de marzo, en el mismo horario.