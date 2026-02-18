Sneijder tacha de "superinfantil" el gesto de Otamendi: "¿Está bien de la cabeza?"

El partido entre Real Madrid y Benfica de Champions League no solo dejó el incidente de Vinícius con Prestianni. Durante un saque de esquina en los minutos finales del encuentro, Otamendi se acercó al brasileño para enseñarle uno de los tatuajes que lleva repartidos por su cuerpo. Exactamente el que tiene ubicado en su pecho, junto al de la Finalissima y las Copas de América, y que hace referencia a la Copa del Mundo de 2022.

El trofeo fue levantado en Catar por la selección de Argentina después de vencer en la tanda de penaltis a Francia. Las cámaras de televisión captaron como Otamendi se dirigía a Vinicius y le decía: "Esa es mía" en modo de provocación. En la toma también se aprecia que el futbolista brasileño dirige unas palabras al defensa, aunque no se aprecia qué dice. No era el primer choque entre ambos, ya que durante el gol de Vinícius, el defensa le reprochó la celebración.

Sin sentido

Wesley Sneijder es uno de los comentaristas de Ziggo Sport en las retransmisiones correspondientes a la UEFA Champions League y no dudó en hacer alusión al gesto de Otamendi, calificándolo de "superinfantil" después de que el conjunto de Mourinho estuviese por debajo en el marcador: "¿Está bien de la cabeza? Literalmente, perdía 1-0. Si yo fuera Vinicius, le habría respondido: ‘Messi ganó ese Mundial por ti, no tuviste nada que ver'", afirmó.

Además, el exmadridista fue más allá y mostró su asombro para terminar defendiendo al futbolista del Real Madrid ante lo que carece de sentido por parte del ‘30’ del Benfica: "¿Y por qué le hace esto a un jugador del Real Madrid? ¿Tiene idea de cuántas Champions League ha ganado Vinicius? ¿Y le está enseñando trofeos?", preguntó en modo de reproche y resaltando los títulos conseguidos por Vinícius.