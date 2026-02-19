La baza del Atlético de Madrid para el partido de vuelta ante el Brujas

El Atlético no pudo pasar del empate a domicilio ante el Brujas (3-3) y los de Simeone dejan la eliminatoria abierta para el partido de vuelta en el Metropolitano del próximo 24 de febrero a las 18:45. Al finalizar los 90 minutos reglamentarios en la ciudad belga, fueron varios los futbolistas los que apelaron a la afición para dar aliento al equipo en busca de la clasificación a octavos de Champions League.

Uno de los primeros en hacer un llamamiento a los colchoneros fue Koke. El capitán rojiblanco reconoció que "como siempre hacen y apoyan" les necesitan para ser un gran muro y seguir adelante en la competición: "Cuando estamos todos juntos, sobre todo cuando estamos en casa, somos un rival muy difícil y seguro que, si estamos todos juntos, vamos a pasar la eliminatoria".

Secundado por el vestuario

A las palabras del centrocampista español les siguieron las declaraciones tanto de Pubill como de Molina. El defensa español reconoció que la vuelta será clave, el equipo lo dará todo y "nuestra gente va a morir por nosotros". Asimismo, el argentino sentenció: "No tengo dudas que en el Metropolitano va a ser un espectáculo. Sabiendo que es la Champions y que hay que subir el nivel, sin duda".

Por su parte, Simeone no solo apeló a la afición para el partido de Champions, el entrenador se mantuvo fiel a su lema "partido a partido" y recordó el partido del sábado ante el Espanyol: "No solo el martes, necesitamos el sábado estar con nuestra gente. Venimos de una maratón de partidos muy seguidos, con mucho esfuerzo, dando el máximo todos para que aparezcan cosas positivas".

El argentino cree que debe aprovecharse esa fuerza en el Metropolitano y mandó un mensaje directo: "Esa energía que tenemos en nuestra casa la necesitamos ahora. El sábado primero, y el martes, se juega cada tres días. Lo que importa es ganar".