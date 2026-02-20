El Real Madrid-Elche y el Barça-Sevilla, platos fuertes de la jornada 28 de Liga

La patronal de clubes ha hecho oficiales este jueves los horarios correspondientes a la vigésima octava fecha del campeonato, que arrancará el viernes 13 de marzo con el duelo entre el Deportivo Alavés y el Villarreal a las 21:00 horas y echará el cierre el lunes 16 con la visita del Levante al Rayo Vallecano.

Se trata de un fin de semana marcado por ser la antesala de la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones. Por ello, los encuentros quedan sujetos a posibles modificaciones en función de los emparejamientos europeos que afecten a los equipos españoles. Mientras el conjunto azulgrana tiene segura su presencia en esa ronda, tanto merengues como rojiblancos deben superar antes sus respectivos playoffs.

En cuanto al resto de la jornada, el Atlético de Madrid recibirá al Getafe el sábado a las 16:15 horas. Ese mismo día destacan el Girona-Athletic (14:00) y el Oviedo-Valencia (18:30). Para la tanda dominical, además del choque del líder, quedan el Mallorca-Espanyol, el Betis-Celta y el Real Sociedad-Osasuna.

Horarios de la jornada 28 de LaLiga EA Sports:

Viernes 13 de marzo

Deportivo Alavés - Villarreal CF (21:00)

Sábado 14 de marzo

Girona FC - Athletic Club (14:00)

Atlético de Madrid - Getafe CF (16:15)

Real Oviedo - Valencia CF (18:30)

Real Madrid - Elche CF (21:00)

Domingo 15 de marzo

RCD Mallorca - RCD Espanyol (14:00)

FC Barcelona - Sevilla FC (16:15)

Real Betis - RC Celta (18:30)

Real Sociedad - CA Osasuna (21:00)

Lunes 16 de marzo

Rayo Vallecano - Levante UD (21:00)