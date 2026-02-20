Propuesta de sanción de 20.000 euros al Mallorca por su apoyo a los radicales en Son Moix

La Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte ha propuesto este jueves una multa de 20.000 euros al RCD Mallorca por otorgar "un papel preponderante" a aficionados radicales en Son Moix.

Según el expediente elaborado por la Oficina Nacional de Deportes (OND) de la Policía Nacional, el club balear otorgó "un papel preponderante en la grada de animación del Estadio de Son Moix a un miembro destacado del grupo Supporters Mallorca".

La entidad bermellona asignó a este seguidor la responsabilidad del atril ubicado en ese sector del graderío y de la única megafonía autorizada, reforzando su imagen de liderazgo entre los aficionados. El propio club identificó al hincha como integrante de la facción radical en un escrito remitido a la OND el pasado mes de septiembre.

"La Comisión Estatal califica los hechos como una infracción grave. Es la tercera propuesta de sanción de estas características para el RCD Mallorca desde finales de 2023", explicó el órgano en un comunicado emitido este jueves.

Asimismo, se ha acordado solicitar una sanción de 60.000 euros y la prohibición de entrada en los estadios y recintos deportivos durante tres años a un aficionado del Real Betis vinculado al grupo radical United Family.

El expediente policial muestra cómo este hincha verdiblanco abrió la puerta de emergencia en el acceso 24 del Estadio Carlos Tartiere de Oviedo y provocó la entrada, sin ningún tipo de control, de unos 80 aficionados.

Por último, la Comisión ha acordado la declaración de alto riesgo de tres encuentros que se disputarán la semana que viene: el Real Madrid-Benfica de Liga de Campeones, el Celta-PAOK de Salónica de Liga Europa y el derbi sevillano del próximo domingo.