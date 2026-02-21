Simeone vuelve a quejarse de los horarios: "No hay 72 horas de descanso"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha comparecido ante los medios en la víspera del enfrentamiento liguero contra el RCD Espanyol. Fiel a su estilo resultadista, el técnico ha subrayado que, en el duelo de este sábado en el Riyadh Air Metropolitano, "es más importante ganar" que la estética del juego.

Simeone ha justificado los altibajos en el rendimiento de su plantilla apelando a la condición humana de los futbolistas. "Todas las personas no nos comportamos todos los días igual", ha explicado, aunque ha defendido la profesionalidad de sus jugadores asegurando que siempre salen al campo con la ilusión de vencer.

Respecto a la situación en la clasificación, el Cholo se ha mostrado realista. No considera "exagerada" la desventaja de 15 puntos respecto al Real Madrid, admitiendo que el equipo no fue capaz de competir al mismo nivel contra otros adversarios. A estas alturas, su prioridad es sortear el peligro del Espanyol.

El preparador argentino ha vuelto a mostrar su malestar con el calendario y el poco tiempo de recuperación, denunciando que "no hay 72 horas" reales de descanso. Para Simeone, es vital contar con una plantilla amplia para afrontar la exigencia física de competir en Liga, Champions y Copa.

Sobre el rival, ha elogiado el trabajo de los pericos, destacando que es un conjunto "competitivo" con un "trabajo defensivo increíble". En cuanto a nombres propios, ha valorado positivamente el rendimiento de Julián Álvarez y Jan Oblak, mientras espera la evolución de Pablo Barrios.