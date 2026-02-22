Arbeloa explica por qué sentó a Valverde en El Sadar

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, ha salido al paso de las críticas este sábado tras la derrota de su equipo frente al CA Osasuna. A pesar del revés en Pamplona, el técnico ha negado tajantemente que la plantilla haya recaído en "problemas" de antaño ni que el resultado sea consecuencia de una falta de intensidad, escudándose en la dificultad de mantener la excelencia cada tres días.

En una rueda de prensa con momentos de tensión, Arbeloa defendió el trabajo de sus pupilos. "No he notado que repitamos problemas. He dicho que siempre hay que igualar la intensidad del rival", señaló, reconociendo sin embargo que al equipo le cuesta enlazar victorias consecutivas en una competición doméstica donde "no vale solo pararnos en el cuarto partido".

Sobre la gestión de la plantilla, el preparador justificó la ausencia de inicio de Fede Valverde. Según Arbeloa, se trató de una decisión prudente para no arriesgar la salud del centrocampista uruguayo, pieza clave en su esquema, quien arrastraba molestias tras acumular un gran esfuerzo en las últimas semanas.

El técnico también tuvo palabras para el arbitraje y la intervención del VAR en los goles anulados y concedidos. Arbeloa lamentó que las decisiones ajustadas cayeran del lado rojillo, señalando que, bajo su criterio, "podía haber habido falta antes" en la acción del gol definitivo.

En el plano puramente futbolístico, el entrenador admitió carencias en el juego ofensivo ante rivales que se encierran. "Nos falta muchísima velocidad en el juego", analizó, instando a sus jugadores a mejorar en el desborde por ambas bandas para no ser previsibles. Ahora, el foco se centra en la próxima final de Champions contra el Benfica, donde el Real Madrid se juega su futuro europeo.