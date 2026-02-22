¿Qué le dijo Simeone a Sorloth para desatar su furia goleadora?

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha reconocido la importancia vital de la victoria lograda este sábado frente al Espanyol. El objetivo no era otro que "no bajar el paso en Liga" y encarar con la moral alta el compromiso europeo ante el Brujas.

El técnico argentino destacó la capacidad de reacción de sus jugadores tras empezar perdiendo. "El comportamiento del equipo en general nos dio la posibilidad de encontrarnos con el partido que queríamos jugar", señaló Simeone, subrayando el gran trabajo colectivo realizado sobre el césped.

Con la vista puesta en el duelo de Champions, el preparador rojiblanco alertó sobre el estado físico del rival. "El Brujas ha jugado con bastantes recambios hoy, tendrá jugadores frescos", advirtió, recordando la exigencia de competir cada tres días.

Respecto a Sorloth, Simeone desveló qué le dijo antes del partido:

🇳🇴 Se ha ganado hoy Sorloth la titularidad el martes contra el Brujas? Esto decía Simeone 👇 pic.twitter.com/Nsv1UJBQjF — Toni Fabra (@tonifabra) February 21, 2026

Simeone también tuvo palabras para nombres propios, elogiando el desempeño de Johnny Cardoso y, especialmente, de un Álex Baena al que calificó de fundamental. "Necesitamos al Baena de hoy", sentenció el entrenador, celebrando además el doblete del atacante noruego en el definitivo 4-2.