¿Se asustará el Arsenal con el City y perderá la Premier?

El equipo de Josep Guardiola dominó el primer tramo y supo sufrir después para sumar 56 puntos, situándose a solo dos del Arsenal. El conjunto de Mánchester confirma así que hay liga.

Un doblete de Nico O'Reilly sentenció en el Etihad Stadium, aunque la renta no creció y el Newcastle apretó hasta el final. Los locales resistieron para declarar la guerra por el título.

Por su parte, el Chelsea cedió un empate ante un Burnley en puestos de descenso tras el gol de Flemming en el descuento. Los de Liam Rosenior, lastrados por la roja a Wesley Fofana, desperdiciaron el tanto inicial de Joao Pedro.

Con más margen en zona Champions, el Aston Villa salvó un punto ante el Leeds gracias a Tammy Abraham. Los de Unai Emery fueron a remolque tras un golazo de falta, pero merecieron sumar.