El momento en el que un aficionado de Osasuna golpea a un Policía Nacional en los pasillos de El Sadar

Al término del encuentro entre Osasuna y Real Madrid disputado en El Sadar se produjeron escenas de tensión en las zonas interiores del estadio que desataron el pánico y en las que las fuerzas de seguridad se vieron obligadas a actuar ante la actitud violenta de parte de la afición rojilla. Desde el club navarro, se anunció que "se abrirá una investigación interna para aclarar los incidentes ocurridos".

En las últimas imágenes difundidas se aprecia como un aficionado de Osasuna atacó a un miembro de la Policía Nacional lanzándo un puñetazo a la cara. El agente, al irse para atrás intentando esquivar el golpe, terminó cayendo de espaldas sobre otro de sus compañeros. Finalmente, se levantó y se comenzaron a retirar para restablecer el orden y controlar la situación.

Tremendo lo que ha pasado en los interiores del Graderío Sur de El Sadar al término del @Osasuna - @realmadrid 🎞️@aaitor3_ pic.twitter.com/NzYOPz69W8 — GRADA B pro (@GradaBpro) February 21, 2026

Comunicado del sindicato policial

Jupol emitió un comunicado en las horas posteriores al incidente para explicar que "la actuación policial desarrollada por los efectivos de la Policía Nacional se produjo en apoyo directo al dispositivo de seguridad privada del propio estadio, contratado por el Club Atlético Osasuna, con el objetivo de proceder a la identificación de un individuo que había lanzado un objeto contundente durante el transcurso del partido".

COMUNICADO OFICIAL DE JUPOL El sindicato JUPOL informa sobre los incidentes ocurridos en el día de ayer tras la finalización del encuentro disputado entre el Club Atlético Osasuna y el Real Madrid en el estadio de El Sadar, en Pamplona. La actuación policial desarrollada por… https://t.co/FuGGNfVzXH — JUPOL (@JupolNacional) February 22, 2026

En ese mismo comunicado detallaron que "la actuación policial se vio gravemente obstaculizada por la actitud hostil y organizada de integrantes del grupo ultra Indar Gorri". Además, señalaron que siete agentes de la Unidad de Intervención Policial de Pamplona resultaron heridos de diversa consideración y afirmaron que "resulta inaceptable que se cuestione la actuación policial".

Desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP) en Navarra se ha mostrado el "respaldo total, firme e inequívoco" a la actuación de la Policía Nacional. Por otro lado, el Órgano para la Defensa del Socio del Osasuna, compuesto por socios y socias elegidos por la Asamblea General, compartió un comunicado ratificando su compromiso a vigilar y actuar ante cualquier situación que perjudique a la masa social, ofreciendo un canal directo de comunicación con el club.