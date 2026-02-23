Osasuna recuerda al Madrid la letra pequeña del regreso de Víctor Muñoz

Víctor Muñoz está siendo una de las sensaciones en el Osasuna esta temporada. El jugador fue cedido por el Real Madrid en verano y comparten el 50% de los derechos después de que los rojillos abonasen cinco millones de euros. A sus 22 años, creció en La Fábrica después de ingresar en 2022 procedente del Damm catalán.

El joven acumula cinco goles y cuatro asistencias con el club navarro, lo que ha comenzado a despertar el interés de equipos europeos como el Sunderland. Sin embargo, el conjunto de Chamartín podría recomprar al futbolista.

En el encuentro disputado la pasada jornada entre Osasuna y Real Madrid, Victor Muñoz fue un dolor de cabeza para Carvajal. Antes del duelo, el director deportivo del Osasuna, Braulio Vázquez, explicó en DAZN cómo se debería llevar a cabo la operación: "El Real Madrid tiene una opción de recompra de varios años y, de ejercerla, sería para incorporarlo al primer equipo. Es un club serio en ese aspecto".

Y, ante la posibilidad de que el Madrid recupere al catalán para, posteriormente, venderlo, afirmó: "Existen 16 semanas para realizar una transferencia puente y no se puede traspasar al jugador nuevamente en el mismo mercado". De cara a una posible salida del extremo, Braulio señaló que se necesita "la voluntad del propio jugador" y actualmente "está en el entorno adecuado para seguir creciendo".

🗣️ "Tienen una recompra de varios años y si lo hacen es para el primer equipo, pero el Real Madrid es un club señor" Braulio explica la fórmula con la que Osasuna compró el 50% de los derechos de Víctor Muñoz al club blanco#LALIGAenDAZN ⚽️ pic.twitter.com/bturypAV08 — DAZN España (@DAZN_ES) February 21, 2026

Las opciones del Real Madrid

Después de vender al extremo por cinco millones de euros, el equipo de Arbeloa podrá repescar a su canterano por ocho millones el próximo verano y por nueve en 2027. Por otro lado, el jugador tiene una cláusula de 40 millones de euros en Osasuna y sería la única forma en la que se permitiría su salida de la plantilla.

Víctor Muñoz llegó a debutar con el Real Madrid en 2025 en El Clásico, entró en el minuto 88 y falló un mano a mano ante Szczęsny en la derrota por 4-3 ante el FC Barcelona. Posteriormente, jugó 32 minutos contra el Sevilla y participó un total de trece minutos en el Mundial de Clubes que se disputó en Estados Unidos.