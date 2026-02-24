¿Qué once sacará el Atlético ante el Brujas?

El Atlético de Madrid se juega este martes (18.45 horas) su futuro en la máxima competición continental recibiendo al Club Brujas en la vuelta de los playoffs. Tras el empate cosechado en Bélgica (3-3), los de Diego Simeone necesitan hacer valer el factor cancha en el Riyadh Air Metropolitano para acceder a los octavos de final y evitar un descalabro europeo ante un rival teóricamente inferior pero que llega crecido a la capital de España.

El feudo colchonero vuelve a vestirse de gala cuatro semanas después de la dolorosa derrota ante el Bodo/Glimt, un tropiezo que, sumado a la irregularidad mostrada durante el curso, ha condenado al equipo a esta ronda de repesca. La fragilidad defensiva se ha convertido en el talón de Aquiles de los rojiblancos esta temporada, habiendo encajado 18 goles en nueve encuentros de Champions, un récord negativo histórico para la entidad que obliga a una reacción inmediata si quieren seguir vivos en el torneo.

Para lograr el objetivo, el técnico argentino confía en convertir su estadio en un fortín, donde el equipo acumula una racha de 19 partidos invicto en eliminatorias de Champions en tiempo reglamentario. Además, Simeone cuenta con el antídoto de Julián Álvarez, cuya participación ha sido decisiva en las últimas apariciones europeas, para contrarrestar la amenaza de un Brujas que, pese a la baja de Onyedika, fía sus opciones al talento del alemán Nicolò Tresoldi.