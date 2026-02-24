El caos por la muerte de 'El Mencho' pone en alerta el Mundial: violencia desatada donde jugará España

La muerte de ‘El Mencho’, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ha desatado una ola de violencia en México, especialmente en Guadalajara, cuando apenas quedan 100 días para la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026. La ciudad es una de las sedes del torneo y se pone el foco en la seguridad.

La selección dirigida por Luis de la Fuente deberá jugar su último partido de fase de grupos en el Estadio Akron, situado en la ciudad de Guadalajara, el próximo 26 de junio a las 20:00 – hora local –. En los últimos meses, en este lugar se habían encontrado unas 500 bolsas con restos humanos en zonas aledañas al estadio tras excavaciones de familiares de desaparecidos con apoyo de las autoridades.

Los escenarios en México

El país de América del Norte acogerá trece partidos repartidos entre Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey. Por el momento, FIFA mantiene a Guadalajara como una de las 16 sedes confirmadas y en la que tendrán lugar cuatro partidos en el Estadio Akron.

La ciudad de Guadalajara ya fue sede de las Finales de la Copa Mundial de la FIFA 1970 y 1986, sede de fútbol durante los Juegos Olímpicos de México 1968 y sede de los Juegos Panamericanos 2011. Y, aunque un mes antes de la crisis, FIFA había descartado públicamente riesgos considerables y había atribuido la preocupación a una cuestión de "percepción", los últimos episodios han aumentado la preocupación.

Medidas implementadas

Para las tres sedes, el Gobierno de Jalisco ha anunciado un operativo con más de 2.000 efectivos de seguridad, coordinados entre Policía estatal, Guardia Nacional, SEDENA y comisarías locales. Además, se contará con equipos antidrones capaces de detectar, inhibir y redirigir aeronaves no registradas, habrá centros de mando y control en tiempo real, y se instalarán sistemas de vigilancia con tecnología avanzada.

Por otro lado, las autoridades mexicanas han activado un operativo migratorio reforzado, especialmente en Jalisco, que incluye revisiones más estrictas en aeropuertos, terminales y pasos fronterizos. Todo ello, para tener bajo control el Mundial 2026, que será el torneo más grande de la historia organizando sus partidos entre EEUU, México y Canadá.