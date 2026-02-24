La UEFA desestima la denuncia a Valverde y podrá jugar en el Bernabéu

La UEFA ha desestimado la denuncia que el Benfica interpuso contra el centrocampista del Real Madrid Fede Valverde por una agresión al sueco Samuel Dahl durante el partido de ida del play off de acceso a octavos de final de la Liga de Campeones, por lo que el uruguayo podrá disputar el encuentro de vuelta del miércoles, ha confirmado el club portugués.

"La UEFA ha informado al Sport Lisboa e Benfica de que la denuncia presentada por el club en relación con el incidente que involucró al jugador del Real Madrid Federico Valverde ha sido desestimada", informó la entidad lisboeta.

La acción se produjo en el minuto 83 del encuentro celebrado en el Estádio da Luz, cuando Valverde se deshizo del lateral sueco Samuel Dahl con un puñetazo. El colegiado no mostró ninguna tarjeta al futbolista charrúa.

"El Benfica lamenta que, dadas las pruebas de las imágenes que muestran la agresión contra el jugador del Benfica Samuel Dahl, la UEFA haya decidido no tomar medidas disciplinarias. Esta es, sin duda, una situación que mereció una tarjeta roja, pero no fue sancionada durante el partido, y con esta expulsión, no merece mayor sanción", concluyó el Benfica.

Sin Prestianni ni Mourinho

El choque de vuelta en el Santiago Bernabéu llegará cargado de polémica. Además, el Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA suspendió provisionalmente un partido al argentino Gianluca Prestianni, después de que el delantero del Real Madrid Vinícius Jr. asegurase que el jugador del Benfica le había insultado de forma racista.

A pesar de todo, el club portugués viajará con Prestianni a Madrid. Tampoco podrá estar el miércoles en el campo el extécnico del Real Madrid José Mourinho, expulsado en el partido de ida por sus quejas al colegiado.