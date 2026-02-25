Bochorno viral: pide matrimonio en el estadio y la relación se rompe tres días después

Lo que parecía una escena de película terminó en giro inesperado. El pasado domingo 15 de febrero, el costarricense Derrickson Quirós, atacante del Xelajú MC, pidió matrimonio a su novia tras una victoria 4-2 ante Deportivo Marquense en el Estadio Mario Camposeco, en Quetzaltenango. Tres días después, confirmó que el compromiso había terminado.

La pedida fue la soñada por muchas mujeres… Ese día, con el estadio todavía celebrando el triunfo en el Clásico de Occidente, Quirós se arrodilló sobre el césped y sorprendió a Wendy Nicole —conocida en redes como "La Tica Feliz"—. Ella aceptó entre aplausos y decenas de teléfonos grabando el momento.

He proposed to her on Sunday & announced on Wednesday that the relationship has ended. Omo 💔

pic.twitter.com/HSjcZvFRyi — POOJA!!! (@PoojaMedia) February 24, 2026

El vídeo se hizo viral en cuestión de horas. La escena fue compartida como un gol en el último minuto: romántica, espontánea y perfecta para redes sociales. Pero la historia dio un vuelco rápido.

El miércoles 18, el futbolista publicó un mensaje en sus historias de Instagram confirmando la ruptura: "Sí, es cierto que mi relación (compromiso) terminó. Fue una situación personal difícil, como cualquier ruptura, pero prefiero manejarla con respeto y madurez… Ahora estoy enfocado en mi carrera, en mi equipo y en seguir creciendo como persona". No hubo detalles ni reproches públicos, tan solo una petición de respeto y privacidad.

Silencio y cuentas en privado

Wendy Nicole también se pronunció, aunque de forma más críptica: "Al final de todo, nunca llegará a existir una mejor respuesta que la que otorga el silencio".

Tras ese mensaje, puso sus perfiles en privado y limitó el acceso a sus publicaciones. Quirós, por su parte, eliminó las fotos que tenía junto a ella. Dos formas distintas de cerrar una historia que había empezado ante miles de personas.

La rapidez del desenlace alimentó comentarios y bromas en redes. Algunos usuarios ironizaron con que "duró menos que un partido" o que fue "tarjeta roja al minuto 3". La misma viralidad que elevó el gesto romántico amplificó el final.

En apenas 72 horas, el nombre de Derrickson Quirós pasó de protagonizar una de las pedidas más comentadas del fútbol centroamericano a convertirse en tendencia por una ruptura exprés.

El balón sigue rodando para el delantero del Xelajú MC, que ha asegurado estar centrado en su carrera. En lo sentimental, en cambio, el partido terminó antes de tiempo.