El expresidente de la FIFA tacha al organismo de Infantino de "dictadura" y le llama "cómplice" de Trump

El expresidente del organismo rector del fútbol mundial, Joseph Blatter, ha vuelto a la carga con dureza. En una entrevista concedida al semanario alemán Sport Bild, el suizo ha asegurado que el ente es actualmente "una dictadura" en la que los miembros del Consejo "no tienen voz ni voto". "¿Qué es la FIFA hoy en día? Solo está formada por su presidente, Infantino. ¡La FIFA es una dictadura! El Consejo de la FIFA, con casi 40 miembros, no tiene voz ni voto", declaró Blatter.

Según su visión, el actual mandatario se está aislando al estilo de un monarca absoluto. Lo compara con Luis XIV, el "Rey Sol" — rey del país galo entre 1643 y 1715 —, llegando a afirmar que ha escuchado que prohíbe que "le saluden" en la sede.

Las críticas también apuntan a la geopolítica

El expresidente de FIFA acusa a Infantino de actuar como un aliado necesario del presidente de los Estados Unidos de cara al Mundial de 2026. Para el exdirigente, el término apropiado para definir su relación no es amistad, sino el de "cómplice": "Por supuesto que Trump montará un espectáculo, ya lo está haciendo. Para ello, necesita a su nuevo amigo, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Aunque el término 'cómplice' es más apropiado que 'amigo'", señaló.

Blatter denuncia la sumisión ante el mandatario estadounidense, calificando de incomprensible el Premio de la Paz y sugiriendo que busca ganarse su favor "porque lo necesita". Por último, pese a haber salido del cargo en 2015 en medio de un mayúsculo escándalo de corrupción, insiste en que nunca dimitió y reclama para sí una "despedida honorable" en el próximo Congreso.