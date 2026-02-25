La mentira del diario Sport sobre Julián Álvarez y el vídeo que les deja en evidencia

"Se acaba la paciencia con Julián Álvarez: ¡pitos en el Metropolitano!". Así reza un tuit publicado por el diario Sport sobre una noticia firmada por el periodista Marc Gázquez. Pues bien, esta noticia es a todas luces mentira.

No solo se puede leer una nota de los lectores en el tuit desmintiendo que ayer se pitase a Julián en el Metropolitano ante el Brujas sino que hay un vídeo de Movistar en el que se ve la increíble ovación que se llevó el argentino cuando fue cambiado.

Esta es la nota de los lectores: "El titular es falso y manipulador. No hubo pitos de la afición del Atlético a Julián Álvarez; al contrario, recibió el apoyo de la grada. El diario utiliza de forma malintencionada el ruido ambiental por quejas al arbitraje para fabricar una noticia que no ocurrió".

Y este es el vídeo:

En las imágenes se puede escuchar la ovación general de todo el Metropolitano a Julián a pesar de su mal momento. Libertad Digital, presente allí, puede dar fe de que en ningún momento se pitó al 19, por lo que la noticia es, sin duda, mentira.

El redactor de Sport habla de una pitada intensa tras una pérdida de balón de Julián. Nadie parece haberla escuchado salvo el autor de esta noticia.