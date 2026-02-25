Luis Enrique alarga el comienzo de su rueda de prensa: "¿Es una bomba o qué?"

El PSG se mide esta noche al Mónaco en el Parque de los Príncipes, el encuentro corresponde a la vuelta de los play off de Champions League y el equipo local cuenta con ventaja en el marcador después del 2-3 de la pasada semana. En la rueda de prensa previa al encuentro, Luis Enrique protagonizó un momento inesperado que nada tenía que ver con el partido.

El técnico se dio cuenta de la presencia de una mochila situada al lado del cartel que se coloca por detrás de la mesa y comenzó a desconfiar. Primero se acercó y después se dirigió a uno de los presentes en la sala: "Una mochila. ¿Es tuya?", interrogó. "¿De quién es la mochila?", siguió insistiendo en francés y señalando la mochila. "¿Es una bomba o qué?", lanzó la pregunta en español.

Luis Enrique s'assure de la sécurité de la salle en conférence de presse 😅 pic.twitter.com/NA6kRrWsLg — L'Équipe (@lequipe) February 24, 2026

Entonces, el técnico se levantó para coger la mochila y observarla, cuando una voz salió desde la sala de prensa: "Es mía". "¿De quién? Ah, ¡tuya!", contestó Luis Enrique, aunque quiso hacer una última pregunta para respirar tranquilo: "¿Está bien, no? Positivo. Si me ponen aquí una bombita…", dijo para terminar sentándose e inició la rueda de prensa.

Confianza y prudencia

Respecto al duelo, el técnico aseguró que "los aficionados están confiados, pero en alerta" puesto que será un encuentro difícil "contra un rival que empieza el partido eliminado y al final del partido habrá un equipo eliminado". Luis Enrique señaló la importancia de "gestionar los diferentes momentos". Dentro de ese control entra también el no tomar riesgo con la vuelta rápida de Fabián y Dembelé: "Si hay un jugador que no hace el entrenamiento con el resto de sus compañeros, no puede jugar. No es grave. Pero hay que esperar a ver qué tienen".

🗣️ Luis Enrique avant le play-off retour face à Monaco : "Ce sera un match très difficile"#beINSPORTS pic.twitter.com/HBYWnsZnUQ — beIN SPORTS (@beinsports_FR) February 24, 2026

Ante la pregunta sobre la necesidad de defender mejor, el español fue claro: "Pienso que somos de los equipos que mejor defienden. Hay partidos en los que el rival puede marcar goles y el Expected Goals es menos alto". Sin embargo, no descartó la posibilidad de mejorar en esta posición, pero recalcó que está contento de cómo defienden. Sobre la noticia de Achraf, que será juzgado por violación tras la denuncia de una mujer en 2023, aclaró: "Esto está en manos de la justicia".