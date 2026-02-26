Así fue el susto de Asencio en el Bernabéu y el gesto de Huijsen que enfada a la afición

En el encuentro entre el Real Madrid y Benfica disputado en el Bernabéu se vivieron momentos preocupantes después de que Asencio y Camavinga chocasen en la disputa de un balón aéreo. El español salió peor parado y tuvo que abandonar el terreno de juego en camilla y con un collarín tras más de cinco minutos siendo atendido en el césped del estadio. A continuación, fue trasladado al hospital para realizar las pruebas necesarias y controlar que todo estuviese bien. En su lugar, Alaba entró al campo.

"Es algo en el cuello, no parece grave", afirmó Álvaro Arbeloa después de finalizar el encuentro. Por su parte, Asencio utilizó las redes sociales para tranquilizar a los seguidores del equipo madrileño. El defensa compartió una publicación acompañada del siguiente texto: "¡Gracias por todos los mensajes de ánimo!¡Ha sido solo un susto! Vamos a por la siguiente ronda. ¡Hala Madrid!", escribió junto a corazones blancos.

El choque entre Asencio y Camavinga. El central del Real Madrid abandona el terreno de juego en camilla y entra David Alaba en su lugar. #UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/1iwBbbJeKP — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) February 25, 2026

Huijsen, de risas con su padre

El defensa se encontraba en la grada debido a una lesión muscular en el gemelo de la pierna derecha y estaba viendo el encuentro con su padre sentado una fila por debajo. Justo en el momento en que los servicios médicos se preocupaban por el estado de salud de Asencio, las cámaras captaron a Huijsen mirando el teléfono móvil junto a su familiar y riéndose.

😂 La noche de Huijsen ha ido de ver tiktoks en el móvil de su padre a inflarse a chocolatinas pic.twitter.com/memEc5JIIk — BeSoccer (@besoccer_ES) February 25, 2026

Al darse cuenta de que estaba saliendo en los videomarcadores, Huijsen mantuvo la mirada en el césped disimulando. La imagen no gustó nada a los seguidores madridistas ya que en el estadio se estaba pasando por un momento de tensión al no saber la gravedad del incidente entre ambos futbolistas del Real Madrid.

Minutos más tarde, Jude Bellingham, Éder Militão y Dean se reunieron a pie de campo para celebrar el triunfo y el pase a octavos de final del equipo. Fue entonces cuando el central dejó otra imagen curiosa al aparecer comiendo.