"Aunque juegue así de mal, el Madrid siempre es el máximo favorito en la Champions"

El Real Madrid ya está en octavos de la Champions tras volver a ganar al Benfica, en esta ocasión por 2-1 en la vuelta jugada en el Bernabéu. Eso sí, el juego de los blancos sigue dejando mucho que desear como Guillermo Domínguez, presentador de Fútbol es Radio para la ocasión, en este jueves 26 de febrero, se encargó de poner de manifiesto junto a los tertulianos Isidoro San José, Juanma Rodríguez e Ignacio Escudero.

"Ayer estuve en el dentista y os juro que lo del Real Madrid, después, fue peor", empezó diciendo Juanma Rodríguez, añadiendo, como apuntó Domínguez, que "la primera parte fue horrible y que en la segunda no mejoró el juego" pero que, a pesar de todo, ve al equipo de Álvaro Arbeloa como uno de los máximos favoritos para ganar la Champions, básicamente por "el peso de la historia". Más contundente si cabe fue Isidoro al señalar que "aunque juegue así de mal, como lo está haciendo, el Real Madrid siempre es el máximo favorito en la Champions". Sin embargo, Ignacio Escudero dijo que "ahora mismo" el equipo blanco está "muy lejos" de poder ganar la Decimosexta con el juego actual.

Repasando los distintos nombres propios del equipo, Juanma Rodríguez destacó por encima de todos a Vinícius y Kylian Mbappé, que anoche se perdió su primer partido, después del pobre rendimiento que ofreció el pasado fin de semana en Pamplona a Osasuna. "No podemos olvidarnos de meter a Courtois en la ecuación", dijo Isidoro, antes de recordar los tres tertulianos junto a Guillermo que el belga es "uno de los mejores porteros no solo de la historia del Real Madrid, sino de la historia del fútbol".

"Hay jugadores que sí tienen nivel para defender el escudo del Real Madrid, y otros como Arda Güler o Camavinga que podrían tenerlo aunque necesitan dar tres o cuatro pasos adelante. No es el caso de Huijsen o Asensio que, sintiéndolo mucho, no tienen la categoría para ser centrales de este equipo", apuntó el director de El Primer Palo antes de elogiar la labor de Arbeloa por "haber recuperado para la causa a Vinícius, que ahora mismo es el jugador más determinante del Real Madrid junto a Courtois", entrando en comparar la situación deportiva del crack brasileño con los anteriores inquilinos en el banquillo merengue: Xabi Alonso y Carlo Ancelotti.

Asimismo, también se puso sobre la mesa el nombre de Aurélien Tchouaméni (autor del 1-1 provisional), un futbolista que, para Escudero, "está siendo uno de los mejores jugadores del equipo en los últimos meses y en muy poco se parece al Tchouaméni anterior".

Este viernes, a las 12:00 horas, será el sorteo de octavos de la Champions, y el Madrid ya sabe que el rival será el Sporting de Lisboa o el Manchester City. Aunque el cuadro luso pueda parecer más asequible que los citizens, San José destacó la dificultad de medirse a los leones, teniendo siempre claro que "los que tienen que tener máximo respeto son el City y el Sporting por enfrentarse al Madrid".

En la tertulia de este jueves en Fútbol es Radio también se habló de la clasificación para octavos de la Champions de la Atalanta, el Paris Saint-Germain de Luis Enrique o el Galatasaray, éste después de haber dejado en la cuneta a la Juventus, así como del partido de la Europa League que el Celta de Vigo jugará esta noche en Balaídos frente al PAOK de Salónica (ventaja de 1-2 en la ida para los gallegos).

Juanma Rodríguez analizó las declaraciones en la previa del técnico celeste, Claudio Giráldez, al señalar que su equipo "no puede dejarse nada". "Eso es lo que tenía que haber hecho el Madrid anoche, no especular", dijo el director de El Primer Palo, antes de que Escudero asegurase que los blancos "siempre tienen que salir a meter el mayor número de goles posible, y sobre todo jugando en casa".