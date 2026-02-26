Expulsan a un aficionado del Real Madrid por realizar el saludo nazi

El Real Madrid se enfrentó al Benfica en el partido de vuelta de los play off de Champions League y consiguió sellar el pase a la eliminatoria de octavos. El encuentro se disputó en el Santiago Bernabéu y antes de que comenzase el partido un aficionado de la grada de animación del conjunto local fue captado por las cámaras de televisión de Movistar+ mientras realizaba el saludo nazi.

Justo en esa grada, por encima, se había colocado una pancarta de "No al racismo" en alusión al presunto insulto que en el duelo de ida disputado en Lisboa el futbolista Prestianni había dirigido a Vinícius. Como consecuencia de ese incidente, el argentino no pudo estar presente sobre el césped del estadio de la capital española. Dicha investigación sigue abierta y la sanción podría ser de un mínimo de diez partidos.

Una broma en 2 tomas pic.twitter.com/tE6HV85MMu — Marc Vilaregut i Andreu (@mvilaregut) February 25, 2026

La medida del Real Madrid

En lo que respecta al aficionado madridista, la imagen comenzó a circular y desde el club se trabajó para identificar y sacar del estadio a la persona de la Grada Fans. Una vez finalizado el encuentro, el Real Madrid comunicó que había pedido "de manera urgente" que se iniciase un procedimiento inmediato desde la Comisión de Disciplina del club para echar a dicho socio de la Grada de Animación.

Comunicado Oficial. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 25, 2026

Además, se trasladó que había sido expulsado por los miembros de seguridad del club y que la entidad madridista condenaba los "gestos y expresiones que incitan a la violencia y al odio en el deporte". En relación a este suceso, en los aledaños del estadio y antes de iniciarse el partido, varios aficionados fueron captados cantando el Cara al sol el mismo día en el que se desclasificaron los documentos del 23-F.