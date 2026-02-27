Alemany zanja los rumores sobre Griezmann y le cierra la puerta

El director deportivo del Atlético de Madrid ha valorado este viernes el cruce de octavos de final de la Liga de Campeones. Mateu Alemany ha calificado al conjunto londinense como un adversario de máximo nivel, recordando para ello que el curso pasado lograron levantar el título de la Liga Europa.

Tras el sorteo, el responsable del área deportiva ha insistido en la trascendencia que tendrá el encuentro de ida en el Riyadh Air Metropolitano. Alemany asegura que el equipo se adaptará a la eliminatoria y que los colchoneros poseen argumentos suficientes para competir, independientemente de la entidad del rival.

Más allá de Europa, el directivo ha puesto el foco en el trascendental duelo ante el Barcelona en Copa del Rey. Utilizando la metáfora del "chino de los platos", ha subrayado la ilusión de la plantilla por mantenerse vivos y aspirando a todo en las tres competiciones en las que participan.

Por último, Alemany ha querido disipar las dudas sobre la continuidad de su estrella. Ha tachado de "especulaciones" los rumores sobre su marcha a la MLS, garantizando que el francés tiene contrato y está absolutamente focalizado en ayudar al club en este final de temporada.

"Por lo que respecta a nosotros pensar en que nos ayude mañana, nos ayude el martes, nos ayude en la Champions, que nos ayude hasta final de temporada y nada más. Todo lo demás, especulaciones", sentenció.