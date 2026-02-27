Giráldez ensalza el "arraigo descomunal" del Celta tras sellar el pase a octavos

El entrenador del RC Celta de Vigo, Claudio Giráldez, ha elogiado que sus pupilos tengan un "arraigo descomunal" con su afición y se nutran de cada cita en el Abanca Balaídos, tras haber ganado este jueves por 1-0 al PAOK FC y haberse metido en los octavos de final de la Europa League.

"Estamos en octavos, que es donde queríamos estar, y creo que el partido se ha desarrollado un poco en la línea de lo que nosotros imaginábamos", declaró a Movistar Plus+ después del triunfo vigués gracias a un gol de Williot Swedberg. Para el técnico, el equipo estuvo "serio" y "sin conceder nada".

Giráldez valoró que el tanto dio "tranquilidad" y destacó la ambición mostrada: "Sí creo que el equipo ha ido a por el segundo. Me ha gustado, con respecto a la ida, que hemos sido más ambiciosos en ese momento del partido".

Sobre el ambiente, el preparador señaló que el club vive un "momento muy bonito" pese a la juventud de la plantilla y la "reconstrucción del club". "Ese arraigo de la gente gallega hace que se viva algo muy especial y que noches como hoy nos queden en la memoria a todos", añadió.

Finalmente, respecto al posible rival en la siguiente ronda, Giráldez no mostró preferencias entre el Olympique Lyonnais o el Aston Villa: "Me da igual uno que otro, sinceramente. Los dos van a ser muy difíciles".