El Barcelona de Flick, en cuadro: Lewandowski KO no jugará ante el Atlético de Simeone

El delantero del FC Barcelona Robert Lewandowski se perderá el partido de vuelta de semifinales de la Copa del Rey de este martes ante el Atlético de Madrid en el Spotify Camp Nou debido a una fractura ósea en la cara interna de la órbita del ojo izquierdo, según han informado los servicios médicos del club.

Tal y como ha detallado la entidad, el jugador recibió un golpe en el encuentro liguero del sábado ante el Villarreal. Las pruebas médicas han confirmado la lesión que le mantendrá como baja para el partido decisivo contra el conjunto rojiblanco.

Este contratiempo suma un nuevo problema a la enfermería culé. El atacante polaco se une a la lista de ausencias en la que ya figuran los lesionados Frenkie de Jong, Gavi y Andreas Christensen, además del sancionado Eric Garcia.

El equipo dirigido por Hansi Flick afronta una misión casi imposible: remontar el contundente 4-0 encajado el pasado 12 de febrero. Los hombres de Diego Pablo Simeone dejaron la eliminatoria prácticamente sentenciada en la ida gracias a los goles de Griezmann, Lookman, Julián Álvarez y el propio Eric Garcia en propia puerta.