La pregunta de TV3 que menosprecia al Atlético y que Simeone rechazó contestar

Siempre desde Barcelona y siempre en dirección a un menosprecio al conjunto rojiblanco. En la rueda de prensa previa al Barcelona-Atlético de las semis coperas de mañana, TV3 hizo una pregunta que indigna al Atlético y que Simeone rechazó contestar.

Esta fue la pregunta de TV3: "En el ambiente después del 4-0 se dice que el único equipo que puede perder esa ventaja es el Atlético. ¿Qué le parece?". Simeone le pidió al periodista que volviese a hacer la pregunta porque no entendía qué quería decir y cuando le insistió Simeone preguntó que quiénes eran los que decían eso. El periodista dijo "el ambiente" y el Cholo pasó palabra diciendo que no opina de las opiniones de los demás.

😡 El 'MOSQUEO' de SIMEONE tras la pregunta de un PERIODISTA: 👉"¿Comentarios de quiénes?" 🔴https://t.co/13KZsKFFJt pic.twitter.com/ieMzounmSZ — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 2, 2026

Cuando el periodista intentó insistir de nuevo, Simeone volvió a tirar de su frase habitual y le dejó sin réplica diciendo que no opina de las opiniones de los demás.

Además el Cholo rechazó firmar un 3-0 que clasificaría al Atlético: "No se puede saber antes del partido, hay que convivir con lo que va sucediendo, no puedo responder a esa pregunta porque sería adivinar".

Por otro lado, el argentino quiso reforzar la moral del equipo diciendo que están en una situación privilegiada, peleando por títulos: "En verano siempre piensas, 'ojalá' podamos competir por todos. Ahora estamos fantásticos en el lugar que estamos, peleando por lo que queremos".