La UEFA sitúa a tres clubes de LaLiga entre los principales actores económicos de Europa

El informe ‘The European Club Finance and Investment Landscape 2025’, que ha publicado la UEFA, vuelve a situar a varios clubes de LaLiga entre los principales actores financieros de la industria en el continente.

Así, el Real Madrid encabeza la clasificación europea en ingresos totales con 1.184 millones de euros, seguido por el FC Barcelona, que alcanza 989 millones, consolidando su recuperación. También figura el Atlético de Madrid, que se mantiene en el grupo de referencia europeo, con algo más de 400 millones de euros.

El documento refleja, además, una tendencia general de crecimiento en el fútbol continental. Según la UEFA, los ingresos agregados del fútbol europeo de clubes alcanzaron 28.600 millones de euros en 2024, y podrían superar los 30.000 millones por primera vez. Este impulso deriva del aumento de derechos audiovisuales, ticketing y acuerdos comerciales.

Junto a esta evolución del negocio, el informe apunta también a que la Premier League continúa situándose por delante del resto de competiciones europeas en volumen de ingresos. No obstante, el propio contexto estructural explica buena parte de esta diferencia en la comparación con el caso de España, ya que el mercado británico es mayor en PIB, población y poder adquisitivo, con un impacto especialmente visible en el terreno audiovisual.

Sobre este entorno regulatorio y financiero, esta semana, durante el Financial Times Business of Football Summit celebrado en Londres, el presidente de LaLiga, Javier Tebas, puso el foco sobre los efectos que podrían generar las nuevas normas introducidas en Inglaterra en materia de control económico.

"Las nuevas reglas van a traer más inflación y más problemas. Una norma de ‘fair play’ que no tiene en cuenta los gastos no sirve", advirtió. Para Tebas, la ausencia de criterios sólidos sobre valoraciones podría tensar el mercado: "Si no se establece un valor de mercado, vamos a ir hacia la Italia de los 90 y la España de los 2000… Hace falta que las operaciones tengan una racionalidad económica".

En este mismo contexto, Tebas se refirió a la situación del Manchester City, inmerso en un procedimiento de la Premier League por 115 presuntos incumplimientos de las normas financieras, aún sin resolución. "Pues sí, es un fracaso, pero no solo que lleve tres años, sino que cuando se inicia el procedimiento era por infracciones cometidas durante diez años. Otros clubes están siendo sancionados con puntos, pero la impunidad que hay con el City no la entiende nadie y yo hablo con muchos clubes ingleses", afirmó. Añadió, además: "Eso hace debilitar una institución… Cuando tú tienes estas situaciones generas incertidumbre y eso daña la imagen de la institución".

Con estas premisas, la sostenibilidad económica vuelve a situarse como un elemento central del panorama del fútbol europeo, un ámbito en el que LaLiga se ha consolidado como un referente. El sistema de control económico aplicado en España ha impulsado el equilibrio presupuestario, la disciplina en el gasto y la viabilidad a largo plazo, permitiendo que los clubes españoles mantengan cuentas saneadas incluso en un escenario de crecientes asimetrías entre competiciones.