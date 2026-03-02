Qatar suspende todo el deporte por la guerra: la Finalissima España-Argentina, en el aire

La Asociación de Fútbol de Qatar ha comunicado la suspensión de todas las competiciones deportivas "hasta nuevo aviso". La drástica medida responde directamente al conflicto bélico desatado en las últimas horas.

El pasado sábado el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, informó a primera hora de un "ataque preventivo" contra Irán para "eliminar las amenazas" a su país en medio de las tensiones en la región tras la ofensiva israelí contra el país en junio de 2025, a la que se sumó Estados Unidos. La escalada ha tenido ya efectos visibles más allá de Israel e Irán.

La situación de guerra deja en absoluta incertidumbre la celebración de la Finalissima, que debía enfrentar a la selección española y a la albiceleste el próximo 27 de marzo. La UEFA y la CONMEBOL habían designado el Estadio Icónico de Lusail como sede del evento.

Con el espacio aéreo clausurado en la zona, el encuentro entre los combinados de Luis de la Fuente y Lionel Scaloni queda a expensas de los acontecimientos. No se descarta el traslado a otro lugar o la suspensión definitiva si no se recupera la seguridad.

🇪🇸 Spain 🆚 Argentina 🇦🇷

Champions 🆚 Champions. One more prize on the line: #Finalissima 🏆 Be there to witness history live at Lusail Stadium 👉 https://t.co/ik9UWURS8s pic.twitter.com/7BBg95Nu10 — UEFA EURO (@UEFAEURO) February 25, 2026

El parón afecta también al amistoso que España tenía programado ante Egipto tres días después en el mismo escenario, así como al resto de compromisos internacionales previstos para finales de marzo en el emirato.

Otro problema es el tema económico, puesto que Qatar era responsable de la organización así como del pago de una cantidad de dinero a las dos selecciones, tanto en la Finalissima como en el amistoso ante Egipto. Los dirigentes de la Federación ya están trabajando en las posibles alternativas, pendientes de la evolución del conflicto, para que esto perjudique lo menos posible al fútbol español.