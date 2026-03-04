Devastador palo para Rodrygo: "La vida ha sido un poco cruel conmigo"

En la tarde de ayer se confirmaron los peores presagios del futbolista brasileño: Rodrygo sufre una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de la rodilla derecha, lesión que le mantendrá alejado de los terrenos de juego durante varios meses. El golpe es devastador para el Real Madrid y para el propio jugador. De hecho, las previsiones apuntan a un periodo de baja cercano al año, lo que supone el adiós definitivo a la temporada y al Mundial con Brasil.

El club blanco hizo oficial el parte médico tras las pruebas realizadas al futbolista, que cayó lesionado en el partido ante el Getafe. Recordemos que el extremo regresaba después de casi un mes parado y, en una acción ofensiva, apoyó la pierna derecha intentando un regate. La rodilla crujió. Rodrygo notó de inmediato que algo no iba bien y evitó volver a cargar peso sobre esa pierna.

"La vida ha sido un poco cruel conmigo"

Horas después de conocerse el diagnóstico, el brasileño publicó una carta en sus redes sociales en la que mostró su lado más humano. "Ha sido uno de los peores días de mi vida. Como siempre, tuve miedo de esta lesión", escribió. Con un tono entre la amargura y la resignación, añadió: "Tal vez la vida ha sido un poco cruel conmigo últimamente. No sé si me lo merezco, pero ¿de qué puedo quejarme? He vivido tantas cosas maravillosas que tampoco me merecía".

El motivo de esta tristeza del brasileño es que esta lesión le obliga a despedirse no solo del curso con el Real Madrid, sino también del Mundial, una cita que tenía marcada en rojo. "Estoy fuera el resto de la temporada con mi club y fuera de la Copa del Mundo con mi país, un sueño que todo el mundo sabe lo mucho que significa para mí", lamentó.

Rodrygo deberá pasar por el quirófano antes de iniciar un proceso de rehabilitación que podría extenderse durante diez meses. Será la primera lesión grave de rodilla en su carrera, un obstáculo que pone a prueba su fortaleza física y mental.

En su mensaje, el atacante dejó claro que afronta el reto con determinación. "Un gran obstáculo ha surgido en mi vida, en mi carrera, y eso me impide hacer lo que más me gusta por un tiempo. Y todo lo que me queda es ser fuerte como siempre, eso no es nada nuevo", afirmó.

También quiso agradecer el apoyo recibido: "Gracias a todos por las oraciones, los mensajes y el cariño. Son muy importantes para mí. Aunque es un momento muy difícil, prometo no parar aquí. Creo que todavía tengo muchas cosas increíbles por vivir".

Un contratiempo mayúsculo para el Madrid

La baja de Rodrygo supone un problema importante para el cuerpo técnico en un momento clave del calendario. El equipo afronta compromisos decisivos en LaLiga y la ida de los octavos de final de la Champions League ante el Manchester City, además de un calendario exigente tras dos derrotas consecutivas frente a Osasuna y Getafe.

El brasileño, de 25 años, estaba llamado a ser una pieza determinante en este tramo de la temporada y también en el torneo internacional de selecciones que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. Su ausencia se suma a otras bajas relevantes dentro de la plantilla.