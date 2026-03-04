Drama total en el Barça: cae en Copa ante el Atlético y pierde a Koundé y Balde

El FC Barcelona vivió una noche amarga en el cruce ante el Atlético de Madrid en la Copa del Rey. Y no sólo por la eliminación... Cuando apenas se habían disputado diez minutos de la vuelta de la semifinal copera, Jules Koundé se tiró al césped tras notar un pinchazo en la parte posterior de la pierna derecha. El lateral francés pidió la asistencia médica y, tras una primera exploración, se marchó directamente al vestuario, visiblemente abatido.

La escena reflejaba la preocupación en el banquillo azulgrana. Koundé, uno de los jugadores más utilizados por Hansi Flick esta temporada, abandonaba el terreno de juego en el momento menos oportuno. El internacional francés acumulaba 39 partidos y 2.995 minutos antes del choque ante el Atlético, siendo titular habitual salvo en la jornada 12 frente al Celta.

Las primeras informaciones apuntan a una dolencia en los isquiotibiales. En el caso de Koundé, podría tratarse de una pequeña rotura en el bíceps femoral de la pierna derecha. Aunque habrá que esperar a las pruebas médicas para confirmar el alcance exacto, las sensaciones iniciales son más tranquilizadoras que en el caso de su compañero.

La desolación de Balde tras lesionarse. El lateral había sustituido a Koundé, también lesionado, en la primera parte. #LaCopaRTVE 📺 FC Barcelona-Atlético, EN DIRECTO en @la1_tve y https://t.co/n1uqsaCiBZ pic.twitter.com/fukOXHUSKy — Teledeporte (@teledeporte) March 3, 2026

Balde tampoco pudo continuar

El infortunio culé no terminó ahí. Alejandro Balde, que había entrado en el lugar de Koundé sin apenas tiempo para calentar, tampoco pudo completar el partido. En el minuto 70, y con 2-0 en el marcador, el lateral zurdo solicitó el cambio tras notar molestias. Fue atendido por el doctor Pruna y abandonó el campo con gesto serio y evidente preocupación.

En su lugar ingresó Ronald Araújo, que disputaba su partido número 200 con la camiseta azulgrana. Gerard Martín pasó al lateral izquierdo, mientras Araújo ocupó el eje de la zaga junto a Cubarsí. Flick tuvo que reorganizar su defensa sobre la marcha, en un encuentro que el equipo había comenzado con intensidad, dominio del balón y ocasiones claras.

Las informaciones apuntan a que Balde también sufre una lesión en los isquiotibiales, aunque en su caso podría ser de mayor alcance, lo que implicaría varias semanas de baja.

Cinco partidos sin sus laterales

Ambos futbolistas serán sometidos a pruebas médicas para determinar el diagnóstico definitivo, pero todo indica que no volverán hasta después del parón de selecciones. Esto supone que se perderán cinco compromisos importantes: la eliminatoria de octavos de final de la Champions League ante el Newcastle y los partidos de LaLiga frente a Athletic Club, Sevilla y Rayo Vallecano.

Para cubrir la baja de Koundé, Flick cuenta con João Cancelo y Eric García como principales alternativas en el lateral derecho. La ausencia simultánea de Balde y Koundé representa un desafío considerable para el técnico alemán en un tramo decisivo del calendario.

El Barça afronta así una remontada exigente y un calendario cargado con dos piezas clave en la enfermería. Un doble golpe que condiciona la planificación inmediata y obliga al equipo a reinventarse en defensa en plena lucha por los títulos.