Centró Koke y el brasileño Miranda, al primer palo, batió cruzado de cabeza al portero Diego López. El Atlético ganaba en territorio hostil, en el mismo Bernabéu al Real Madrid, la final de Copa, el 17 de mayo de 2013, la última que disputó, y ganó, el equipo de Simeone. Precisamente Koke, el gran capitán, es el único superviviente de aquella noche en Madrid, ahora que el Atlético vuelve a una final copera.

Muchos sitúan en ese preciso instante un cambio en la historia reciente rojiblanca. Los colchoneros habían conseguido volver a meterse en Champions en 2008 con Javier Aguirre, habían ganado dos Europa League, una con Quique en 2010, otra con Simeone en 2012 pero ese 2013, esa victoria en el coliseo blanco llevó a la cima futbolística al Atlético de Madrid. Le impulsó para volver a competir con los grandes. Las ligas de 2014 y 2021, las dos finales de Champions 2014 y 2016 y la Europa League y Supercopa de Europa de 2018 así lo demuestran

Estará el Atlético a una final de Copa trece años después. Las anteriores datan de más tiempo. En 2010 perdió una ante el Sevilla, en 2000 ante el Espanyol, en 1999 ante el Valencia y en 1996 le ganó al Barcelona. Las diez Copas del Rey que tiene en sus vitrinas le hacen uno de los equipos más coperos del fútbol español. Ahora, el 18 de abril en La Cartuja quiere reverdecer viejos laureles.

El último título conseguido, la Liga de 2021. Demasiado tiempo para que uno de los grandes del fútbol español esté sin levantar una Copa. Ya lo avisó Simeone al terminar el partido en Barcelona. "Las finales hay que ganarlas" y tiene razón el argentino porque, como dijo Luis Aragonés, del subcampeón no se acuerda nadie.

La marcha rojiblanca a Sevilla será muy llamativa como siempre que su equipo ha jugado una final de Copa. La afición siempre está y el Atlético tiene, si no la mejor de España, una de las más ruidosas, de las más fieles. El 18 de abril habrá un partido final en España en el que uno de los candidatos será el Atlético de Madrid. No veíamos uno desde la final de la Supercopa Europea en 2018 y eso es mucho tiempo para los seguidores y para el propio club.