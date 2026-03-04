El "caso Mbappé": dos versiones que provocan desconfianza con el Mundial en el horizonte

La rodilla de Kylian Mbappé está provocando el primer gran conflicto entre el futbolista, su familia y el Real Madrid. Lo que comenzó como unas simples "molestias por precaución" se ha transformado en un incendio que amenaza con desestabilizar aún más el tramo decisivo de la temporada. Lo que le faltaba al equipo, cuyos resultados y fútbol están muy lejos del deseado por todos. Tras semanas de silencio y especulaciones, el club blanco emitió este lunes un comunicado oficial confirmando que Kylian Mbappé sufre un esguince en el ligamento lateral externo de su rodilla izquierda. Sin embargo, el Real Madrid lo hizo tras la publicación del diario Marca en el que revelaba que el delantero había viajado a Francia para buscar una segunda evaluación médica porque desconfiaba de los servicios médicos del club blanco. Tras la frialdad del parte médico se esconde un diagnóstico incierto, un tiempo de baja indefinido y una recuperación que podría centrarse en el Mundial y no en la temporada con el Real Madrid.

La lesión de Mbappé no es tan simple como quieren aparentar: no tienen del todo claro qué le pasa, al contrario de lo que afirmó Arbeloa en rueda de prensa, y es posible que el delantero tenga que elegir entre priorizar la temporada del Real Madrid o el Mundial de fútbol con Francia. El club confía en contar con él para la vuelta ante el Manchester City, pero el francés no quiere arriesgarse a una lesión más grave y no tiene ninguna prisa en volver.

Sí hay algo importante en lo que están de acuerdo todas las partes: se apuesta por un tratamiento conservador y se descarta el quirófano, una excelente noticia para el delantero. Sin embargo, hay diferencias importantes entre Mbappé, su familia, y los servicios médicos del Real Madrid a los que se les acusa de haber realizado un diagnóstico inicial erróneo el pasado mes de diciembre. Desde el partido ante el Celta de Vigo, Mbappé está jugando con unas molestias que no remiten. En ningún momento el jugador se ha borrado. En todo caso, ha jugado cuando no tendría que haberlo hecho. Y si ha pasado así, según el entorno del jugador, es porque los médicos del club no le trasladaron una información precisa sobre el estado de su rodilla. Esto agravó una dolencia que los doctores del club no supieron frenar a tiempo. Este desencuentro explica el reciente viaje del delantero a París para obtener una segunda opinión de especialistas. Algunas fuentes del club afirman que no ha sentado bien, pero desde el entorno del jugador se defiende que todo estaba consensuado.

En este limbo informativo, provocado por la confusión entre los médicos del Real Madrid, Álvaro Arbeloa se vio comprometido en la previa de los octavos contra el Benfica, cuando aseguró ante los medios que el francés estaba disponible, solo para ver cómo el jugador se caía de la convocatoria minutos después por una recaída. El entorno de Mbappé no comparte los plazos de recuperación establecidos por el Real Madrid de manera interna y el factor determinante, que separa más a club y jugador, puede ser el Mundial 2022. Con la cita mundialista a apenas 100 días, la prioridad de Mbappé ha dado un vuelco radical. El jugador tiene "pánico" a una rotura total que arruine su sueño con Francia. "Mbappé ya está en modo selección", aseguran desde la SER. El delantero no está dispuesto a arriesgar su rodilla por el calendario de clubes si no siente una seguridad absoluta. Según este medio de comunicación, "el ligamento cruzado posterior izquierdo del jugador está al límite".

Es llamativo que muchos jugadores del Real Madrid estén viajando al extranjero para ver a otros especialistas médicos. Mbappé está tratándose de su lesión en Francia, Bellingham, cuya vuelta se va a retrasar, está en Londres. Hace unas semanas, Carvajal y Rüdiger viajaron a Londres solo para revisar sus rodillas. ¿Los jugadores ya no confían en Servicios Médicos del Real Madrid?