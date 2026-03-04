El recado de Simeone a su plantilla tras la agonía: "Es solamente llegar a la final"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha dejado claro que la clasificación para el título de la Copa del Rey no es un premio suficiente por sí mismo, matizando que "es solamente llegar a la final" y que alcanzar la esperada cita del próximo 18 de abril en Sevilla es "un camino a lo que queremos". Estas declaraciones se produjeron tras haber eliminado en semifinales al FC Barcelona en una eliminatoria de infarto.

Durante su comparecencia en la habitual rueda de prensa celebrada en el estadio azulgrana, el técnico argentino fue cuestionado sobre si este pase salvaba la campaña. "No. No, seguro que no. Es solamente llegar a la final, un camino a lo que queremos", respondió tajantemente, dejando entrever que el éxito absoluto pasa única y exclusivamente por levantar el ansiado trofeo copero.

El preparador rojiblanco analizó en profundidad la eliminatoria, marcada por el contundente 4-0 a su favor en el choque de ida y el peligroso 3-0 en contra sufrido este martes en la vuelta. "Yo me iría para el primer partido, donde hicimos un primer tiempo extraordinario, donde tuvimos un ritmo de intensidad altísimo", recordó el entrenador, lamentando no haber ampliado más aquella renta. "Me fui enojado después del partido ese porque pudimos haber hecho un gol más, necesitábamos hacer un gol más en el estado en que estaba el partido (...), todos me decían '¿cómo te vas a enojar si ganamos 4 a 0?'. Porque sé de lo que son capaces estos futbolistas que tiene el Barcelona", confesó.

Simeone no escatimó en elogios hacia la plantilla rival, a la que describió como extraordinaria. "Juegan bárbaro y hoy volvía Pedri, volvía Raphinha. Son diferentes, juegan a otro ritmo", admitió. No obstante, le dolió especialmente que el daño recibido fuera a través del balón parado. "Me duele que los goles hayan llegado más por desatención en la pelota parada que por su juego, porque creo que defendimos bastante bien", argumentó, añadiendo que la entrada de José María Giménez fue fundamental porque "le dio dureza al equipo, le dio seguridad".

En cuanto a la incapacidad de hacer su juego habitual, el técnico reconoció que el rival les asfixió desde el pitido inicial. "No pudimos jugar el partido que habríamos querido atacando más por la derecha. El partido anterior habíamos atacado mejor y esta vez no pudimos atacar", explicó con sinceridad. Asimismo, subrayó la superioridad culé durante los últimos noventa minutos. "Ellos jugaban muy bien y hoy ellos fueron superiores. Pero repito, creo que no pudimos controlar como deberíamos haberlo hecho esa pelota parada", recalcó el entrenador.

A pesar del sufrimiento extremo, Simeone valoró la capacidad de resistencia que define la idiosincrasia de la institución. "Somos el Atlético, estamos destinados a sufrir, a llegar ahí al límite siempre. Pero no sé qué nos dará, pero créanme que el camino es fantástico", aseveró con orgullo. Este paso, según sus propias palabras, era vital para la masa social rojiblanca. "Nuestra gente necesitaba una final, necesita una final y esperemos poder dar todo para darles lo que quieren", concluyó, mostrando su deseo de que el delantero francés Antoine Griezmann pueda disputar el duelo decisivo por todo lo que aporta al grupo.