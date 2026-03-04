"Es difícil de entender, pero una rotura de cruzado no da inestabilidad"

El pase del Atlético de Madrid a la final de la Copa del Rey, la lesión de Rodrygo y el tratamiento que está siguiendo Kilyan Mbappé. Estos han sido los temas tratados en El Primer Palo, dirigido por Juanma Rodríguez. Un programa que ha contado con la colaboración de Dani Blanco, Látigo Serrano, Sergio Fernández, Paul Tenorio y María Trisac.

Un pase sufrido por parte de los colchoneros que, a pesar de vencer por 4-0 en el partido de ida, hoy han caído en el Camp Nou por 3-0. La incertidumbre del partido se ha reflejado también en el programa. "No sé, yo tengo sentimientos contradictorios ahora mismo en cuanto a lo que acabo de ver. Creo sinceramente que el FC Barcelona ha merecido pasar a la final. Bien es cierto que el Barça también jugó el partido de ida y en ese encuentro el Atlético de Madrid tuvo renta de 4 goles a 0, pero verdaderamente lo que se ha visto hoy en el Camp Nou, se les ve a pocos equipos, probablemente al FC Barcelona y significadamente al Real Madrid", apuntaba el director del programa, Juanma Rodríguez. Por su parte, Paul Tenorio apuntaba que "que tanto Atlético como Barça interpretan que el partido de hoy es la final anticipada y que quien pasara hoy a la final tiene 80 de posibilidades de ganarla".

El punto más fuerte de debate ha llegado cuando se ha cuestionado el estado de forma y el sistema de juego del Atlético de Madrid. Sergio Fernández aseguraba que "es una injusticia quitarle mérito al Atleti, porque si lo hubiera hecho el Arsenal se le estaría alabando". Una opinión que se ha encontrado con la oposición de todos los tertulianos, María Trisac en ese momento rebatía dicha postura calificando de "asedio" el partido de los de Hansi Flick.

El doctor Víctor Láinez también ha pasado por la tertulia para hablar de esa lesión de ligamento cruzado anterior y rotura de menisco externo, dando esperanzas al confirmar que el tiempo de recuperación de podría acortar a nueve meses. Además, ha aclarado la polémica de por qué el futbolista jugó hasta el final del encuentro. Es difícil de entender muchas veces, pero inicialmente, de forma muy aguda, en el momento en que te lo haces, no tienes tanta inestabilidad. Posteriormente sí, cuando ya se enfría todo el tema, baja la inflamación, se relaja la musculatura, entonces empiezas a tener más problemas de inestabilidad. Pero de forma muy aguda, o es un gran traumatismo que ya te da una inestabilidad en el momento en que te lo haces, o si no puede ser que pasen estas cosas, ¿eh?".