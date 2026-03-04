Hansi Flick reconoce que ha sido imprudente con el estado de salud de Pedri

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha comparecido ante los medios de comunicación con una mezcla de sensaciones tras la victoria de su equipo frente al Atlético de Madrid por tres goles a cero. A pesar del contundente triunfo en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey, el conjunto azulgrana se ha quedado a un solo tanto de igualar la eliminatoria y forzar la prórroga, lo que ha consumado su eliminación del torneo del KO.

"Estamos decepcionados, pero también estamos muy orgullosos de lo que hicimos hoy. Creo que fue un partido increíble, creamos muchas ocasiones para lograr más goles. Al final no sucedió, así que tenemos que aceptarlo", ha declarado el técnico alemán en la rueda de prensa posterior al intenso duelo disputado este martes.

El preparador germano ha querido destacar la gran reacción de sus jugadores, especialmente después de encadenar dos duros golpes frente a los rojiblancos en el partido de ida y en la competición doméstica frente al Girona. Según ha revelado, durante los últimos días ha mantenido largas charlas con el vestuario. "Todo el mundo está totalmente convencido de cómo estamos jugando al fútbol y del estilo. Creo que todo el mundo jugó fantástico, especialmente Marc Bernal, que marcó dos goles, pero también Cubarsí, que hizo un partido increíble. Esa es la actitud que quiero", ha asegurado el entrenador, catalogando al joven central como uno de los mejores defensores del panorama internacional.

Pese al excelente rendimiento desplegado por la plantilla y las inmejorables sensaciones transmitidas sobre el césped, Flick ha apelado a la cautela y ha pedido ir "paso a paso" para afrontar los próximos retos. El calendario no da tregua y el equipo debe mirar hacia los inminentes compromisos frente al Athletic en el campeonato de liga y ante el Newcastle en la Liga de Campeones. "Tenemos que mostrar este nivel en cada partido porque podemos darlo. Es un trabajo duro. Lo más importante para las próximas semanas es la recuperación", ha insistido.

Uno de los puntos negros de la jornada copera fue el apartado físico, ya que el encuentro dejó un saldo negativo con las lesiones de Jules Koundé y Alejandro Balde. El técnico no ha podido concretar el alcance de sus respectivas dolencias y ha pedido esperar a las pruebas médicas. "Están fuera, pero no sé qué les pasa exactamente. Todos estaban cansados porque se dejaron todo en el campo, fue increíble. Han dado más del cien por cien", ha apuntado el entrenador barcelonista.

Por último, Hansi Flick ha reconocido que el cuerpo técnico corrió un importante riesgo físico al mantener a Pedri sobre el terreno de juego durante los noventa minutos de la contienda. El entrenador ha admitido que le tranquilizó ver que el centrocampista canario podía continuar cuando le consultó sobre un posible cambio en el tramo final. "Necesitábamos a Pedri en el campo, por eso le pregunté si podía seguir. No ha pasado nada, está bien", ha concluido, aliviado por no tener que lamentar un nuevo contratiempo médico.