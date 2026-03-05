Arbeloa avisa a la plantilla del Real Madrid: "Ahora se verá si valemos para esta camiseta"

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, ha comparecido este jueves en rueda de prensa en la previa del encuentro de la jornada 27 de LaLiga frente al RC Celta. El técnico salmantino ha querido mandar un mensaje de exigencia a su plantilla tras los últimos tropiezos, dejando claro que en las adversidades es donde se demuestra el verdadero nivel de un profesional del fútbol.

"A los profesionales se nos mide cuando las cosas se ponen difíciles", aseguró con rotundidad Arbeloa, quien advirtió a sus pupilos de que "este es el momento en que se tiene que ver si somos valederos para llevar esta camiseta". El preparador subrayó que jugar en la entidad de Chamartín implica una enorme presión y exigencia, pero recalcó que ahora mismo toda la atención debe centrarse en conseguir la victoria en Balaídos.

Pese a la desventaja en el campeonato doméstico, el técnico se mostró combativo. "Mientras matemáticamente podamos luchar, lo haremos", afirmó, recordando que aún quedan muchos puntos en juego. En este sentido, hizo hincapié en la necesidad de recuperar la confianza y ambición, insistiendo en que "el pasado no existe" y el vestuario debe enfocarse en dar su mejor versión.

Sobre el estado de la enfermería, Arbeloa quiso zanjar cualquier especulación respecto a jugadores clave como Kylian Mbappé o Jude Bellingham. "Todo lo referente a las lesiones está perfectamente organizado por los servicios médicos y el departamento de preparación física", explicó, aclarando que ambos futbolistas han estado acompañados por profesionales del club en sus respectivos viajes.

El duelo frente al Celta de Vigo se presenta, en palabras del propio entrenador, como una salida "muy complicada y muy exigente". Arbeloa elogió el trabajo del cuadro rival, destacando que es un equipo muy bien estructurado y que llega a la cita jugando con mucha soltura, lo que obligará a los visitantes a rendir al máximo si quieren llevarse el triunfo a la capital.

Además, el preparador quiso salir en defensa de los jóvenes valores del equipo, concretamente de Dean Huijsen y Franco Mastantuono. Recordando los inicios de Vinícius en España, pidió paciencia al madridismo con unos jugadores que, por su temprana edad, están asumiendo un reto mayúsculo en el club más exigente del mundo. "Van a ser muy importantes en el presente y el futuro", aseveró.

Por último, Arbeloa hizo autocrítica al referirse a la situación de Brahim Díaz, admitiendo que el mediapunta está disputando menos minutos de los que merece. El entrenador asumió la responsabilidad de este hecho, poniendo en valor la actitud del futbolista en los entrenamientos y comprometiéndose a esforzarse para aprovechar más sus grandes capacidades en los próximos compromisos.