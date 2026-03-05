Así será el mes de marzo del Real Madrid de Arbeloa: puerta grande o enfermería

El conjunto blanco inicia este viernes un periodo determinante para sus aspiraciones en los dos títulos a los que todavía puede optar. La eliminatoria de octavos de la Liga de Campeones ante el cuadro dirigido por Pep Guardiola y compromisos de máxima exigencia en el campeonato doméstico, como la inminente visita al RC Celta o el derbi capitalino, marcarán el devenir del equipo.

La escuadra madridista sumó este lunes su segunda derrota consecutiva en Liga, cayendo por la mínima en el Santiago Bernabéu frente al Getafe CF. Este tropiezo, sumado a la pérdida del liderato en El Sadar una semana antes, deja a los merengues a cuatro puntos del FC Barcelona en la lucha por el título, complicando enormemente la consecución del campeonato dadas las sensaciones que transmiten ambos conjuntos.

Desde que asumiera el cargo tras la destitución de Xabi Alonso a principios de enero, Álvaro Arbeloa sigue buscando la fórmula idónea para generar juego y, sobre todo, resultados positivos. El balance hasta el momento es preocupante: el técnico salmantino ha cosechado cuatro derrotas en doce encuentros, sucumbiendo frente a rivales a priori inferiores como el Albacete en la Copa del Rey, Osasuna y el mencionado Getafe.

A esta dinámica liguera hay que añadir el severo correctivo sufrido en la última jornada de la primera fase europea ante el Benfica. Aquel contundente resultado adverso condenó a los blancos a disputar de nuevo la repesca, reflejando una irregularidad que se ha convertido en el enemigo habitual del equipo. Ahora, encaran un tramo de once días fundamentales para evitar repetir una temporada aciaga sin trofeos mayores.

El primer escollo de este particular puerto de montaña será la visita a Vigo. El enfrentamiento contra los celestes supone siempre un reto mayúsculo, agravado por la extensa lista de bajas que asola a la plantilla, entre las que destaca la de Kylian Mbappé, cuya recuperación de la rodilla sigue siendo una incógnita. El margen de error es nulo si no quieren perder definitivamente la estela del liderato en su paso por ABANCA Balaídos.

Apenas unos días después de la cita liguera, el coliseo blanco abrirá sus puertas para recibir al Manchester City en el duelo de ida continental. Será la segunda vez que el bloque inglés pise el feudo de Chamartín esta misma temporada, tras su victoria en la fase inicial. Los madridistas tratarán de aferrarse a la épica de años anteriores para encarrilar su pase a los cuartos de final antes del decisivo choque en el Etihad.

Antes de viajar a Inglaterra para la resolución del cruce, el equipo recibirá al Elche CF, un rival propicio sobre el papel pero que ya generó enormes problemas en la primera vuelta. El broche final a este maratón llegará con el esperado derbi frente al Atlético de Madrid en casa. Los rojiblancos, recientes finalistas de Copa, ya infligieron un doloroso varapalo a los madridistas en el Riyadh Air Metropolitano durante la primera mitad del curso.

Para colmo de males, el cuerpo técnico deberá sortear este calendario infernal con una enfermería a rebosar. A la duda del astro francés se unen las ausencias confirmadas de Éder Militao, Dani Ceballos y Rodrygo Goes, quien se perderá el resto de la campaña por sus graves lesiones de rodilla. Además, Dean Huijsen, Álvaro Carreras y Franco Mastantuono cumplirán sanción en el próximo compromiso liguero, complicando aún más la confección del once inicial.