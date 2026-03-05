Atlético de Madrid y Real Sociedad reeditarán la final de la Copa del Rey 39 años después

El estadio de La Cartuja en Sevilla volverá a vestirse de gala para acoger el partido decisivo del torneo del KO. Rojiblancos y donostiarras se verán las caras el próximo sábado 18 de abril a las 21:00 horas, en un duelo que servirá para coronar al campeón. Ambos conjuntos llegan con dinámicas distintas, pero con el mismo objetivo: levantar el trofeo en la capital hispalense y sumar un nuevo éxito a sus vitrinas.

Tienen que pasar casi cuatro décadas para encontrar el único precedente entre ambos equipos con este trofeo en juego. Fue el 27 de junio de 1987 cuando se cruzaron en el estadio de La Romareda. En aquella ocasión, el cuadro vasco, dirigido por el técnico galés John Toshack, se impuso en la tanda de penaltis tras un encuentro muy disputado que terminó en empate al cumplirse el tiempo reglamentario. Un recuerdo amargo para la entidad madrileña que ahora los pupilos de Diego Pablo Simeone tratarán de vengar sobre el césped andaluz.

El conjunto colchonero ha logrado su billete tras hacer valer su contundente victoria en el partido de ida de las semifinales. Después de golear al FC Barcelona por cuatro a cero en el estadio Metropolitano, los madrileños supieron sufrir en la vuelta para resistir el empuje azulgrana. De este modo, el club rojiblanco pisará el escenario decisivo trece años después de su última aparición. Su recuerdo más reciente data de la temporada 2012-2013, cuando conquistaron la victoria frente al Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu. Será la vigésima ocasión en la que luchen por el galardón, buscando añadir su undécimo entorchado a su palmarés.

Por su parte, el equipo guipuzcoano certificó su clasificación tras superar a su eterno rival, el Athletic de Bilbao. Los hombres entrenados por Pellegrino Matarazzo llegaron a la vuelta con la ventaja del gol de Beñat Turrientes en la ida y remataron la faena gracias a una pena máxima transformada por Mikel Oyarzabal. Curiosamente, la historia parece repetirse para los blanquiazules, ya que su anterior éxito copero fue precisamente ante el cuadro vizcaíno en la edición de 2019-2020, también disputada en suelo sevillano y resuelta con otro tanto de Oyarzabal desde los once metros.

Esta será la novena aparición en la instancia definitiva para la institución de San Sebastián, que ansía conseguir su cuarto título. El duelo supondrá, además, una oportunidad de oro para el técnico estadounidense Matarazzo, que llegó a tierras vascas con la campaña ya iniciada y ha logrado convertirse en el revulsivo que el equipo necesitaba. La expectación es máxima para un choque que promete emoción y que reaviva una vieja rivalidad copera dormida durante casi cuarenta años.