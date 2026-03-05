Atlético y Real Sociedad; una rivalidad acérrima, Aitor Zabaleta y casi cuarenta años sin verse en una final

Aitor Zabaleta tenía 28 años el 8 de diciembre de 1998. Era una tarde fria en Madrid y Aitor venía a la capital a ver a su equipo, la Real Sociedad, jugar en el Vicente Calderón el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa del UEFA. Era una noche de fútbol tranquila, alegre, junto a su novia Verónica. Pero Aitor no volvió a casa. Una puñalada en el corazón propinada por Ricardo Guerra, miembro del grupo nazi Bastión, una facción del Frente Atlético, le mató aquella fatídica noche. Todo sucedió antes del partido que la UEFA no suspendió. Con la noticia de la agresión en la mente de todos, el Atlético ganó en la prórroga 4-1 al equipo donostiarra y pasó a cuartos de final. Era lo de menos.

Zabaleta murió a las tres de la madrugada en un hospital de Madrid. Aquella muerte cambió la forma de luchar contra la violencia. Era un punto culminante, sin retorno para los más agresivos. Ese tipo de gente no tenía, ni tiene, cabida en el fútbol y el incidente marcó un antes y un después en el trabajo de la policía ante el fenómeno ultra, aunque la agresión le salió barata a Ricardo Guerra. Veinte años de cárcel y treinta millones de las antíguas pesetas, veinte para los padres y diez para la novia.

La rivalidad deportiva normal y corriente entre los dos equipos se tornó irreconciliable tras esa fatídica tarde. Real Sociedad y Atlético de Madrid se repudian en las gradas fanáticas con partidos de alto riesgo cada vez que se enfrentan, sobre todo las visitas del Atlético a San Sebastián. Un mes después de esa eliminatoria los dos equipos se volvieron a ver las caras en la Copa del Rey, en octavos de final con triunfo de los dos a domicilio aunque los dos goles de los rojiblancos en Anoeta les hizo pasar la eliminatoria. En esa visita a San Sebastián las medidas de seguridad fueron inmensas y hubo incidentes serios antes del partido.

Atlético y Real Sociedad disputarán el sábado 18 de abril una final de Copa muy interesante y muy igualada. Disputaron una en junio de 1987 con victoria de los vascos en la tanda de penaltis. Lopez Ufarte y Beguiristain marcaron para los realistas y Da Silva y Rubio para los atléticos. Luis Miguel Arconada paró el definitivo penalti en la tanda a Quique Ramos y el equipo de John Toshack se hizo con el título.

Aquella final estaba marcada por la reciente llegada a la presidencia del club colchonero de Jesús Gil y Gil, elegido por aplastamiento ante sus rivales apenas dos días antes del partido. Gil había aparecido con el portugués Paolo Futre en la discoteca madrileña Jácara y presidente y jugador se presentaron en el palco de La Romareda el día de la final

No se han vuelto a ver en una final desde entonces pero sí en aquellas eliminatorias de la temporada 1998-1999 y en los octavos de final de la competición, en enero de 2022 con triunfo 2-0 para el equipo donostiarra. Antes de aquel definitivo partido en Zaragoza de 1987, atléticos y realistas habían jugado dos semifinales coperas, en 1965 y 1976 las dos con victorias rojiblancas que, curiosamente, terminaron luego con el título copero, en ambas ocasiones, ante el Zaragoza.

Es complicado no pensar en el incidente de Aitor Zabaleta cuando se enfrentan los dos equipos, como si fuera imposible desligar la cruda realidad de aquel diciembre de 1998 con lo que debe ser una sana rivalidad deportiva. Es imposible abstraerse de una desgracia semejante y es muy normal el recuerdo del aficionado realista fallecido cada vez que se cruzan en alguna competición. Curiosamente, sólo dos veces desde ese 1998. Serán tres con la del 18 de abril. Una final entre dos equipos unidos por un nombre y por una inquina mutua, muy palpable desde aquel día.