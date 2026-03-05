Di María menosprecia al Atlético y las estadísticas le dejan en ridículo

"Ahí es como raro, ese club, el Atlético de Madrid, es medio raro. Como que, cuando las cosas van bien, van bien. Después, de un momento al otro, creo yo que los apagan a los jugadores". Este fue el comentario de Ángel Di María, expresado en el medio La Red lanzando un dardo al conjunto rojiblanco.

Todo ello viene por el mal momento de jugadores como Nahuel Molina, Thiago Almada o incluso Julián Álvarez. En Argentina están preocupados por el Mundial, obsesionados, mejor dicho, y ya empiezan a preocuparse por no conseguir de nuevo el título que defienden.

El problema de la frase de Di María es que tiene estadísticas claramente en contra. De hecho, que Argentina tenga jugadores del Atlético suele dar más buena suerte que mala en los torneos. Solo hay que revisar los Mundiales.

Estadísticas para Di María:

-La Argentina que ganó el Mundial en 2022 tenía tres jugadores del Atlético de Madrid: De Paul, Nahuel Molina y Correa

-La que perdió en 2014 en Brasil la final ante Alemania, NO tuvo jugadores del Atlético.

-La Argentina que perdió la Copa América en 2015 ante Chile tampoco tuvo rojiblancos. Sí la de 2016, aunque no eran destacados: Kranevitter y Augusto

Si seguimos estas estadísticas, Di María siempre ha tenido más suerte cuando ha jugado al lado de futbolistas que visten la rojiblanca. Él de hecho tuvo que salir de Madrid, pero del Real Madrid, para triunfar en la Selección y ganar sus primeros títulos tras perder tres finales consecutivas.