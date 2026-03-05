El Atlético se lanza a por otra ampliación de capital: 100 millones

Según informa el periodista Rubén Uría, el Atlético de Madrid ha convocado una Junta General Extraordinaria para el día 12/13 de marzo, con la intención de modificar parcialmente los estatutos, renovar el Consejo de Administración y delegar en el mismo la próxima ampliación de capital. Básicamente, se trata del aterrizaje oficioso de Apollo en el Atlético de Madrid, a la espera del anuncio oficial de compra de la mayoría accionarial del cuadro colchonero.

En el programa El Club de Uría se ha avanzado que el cuadro rojiblanco llevará a cabo una propuesta de ampliación de 100 millones —se podría llegar a suscribir menos de eso, a veces ha pasado que una ampliación de 120 acababa siendo de 100, pero los números van a ser esos, alrededor de 100—. Además, en esa junta general se planteará un cambio de estatutos con dos cambios importantes y además, Apollo tendrá más del 50% en el nuevo Consejo de Administración.

En la propuesta de ampliación de capital hay algo muy importante. No vinculante, pero sí importante: la nueva propiedad, Apollo, entiende que hay que ampliar capital porque quieren mantener la inversión de la plantilla e incluso potenciar todavía más esa plantilla. Es decir, los planes de futuro pasan porque el Atlético de Madrid mantenga el esfuerzo económico de las últimas temporadas en la parcela deportiva, pudiendo incluso incrementar su inversión económica para mejorar y potenciar el proyecto.

El cambio de estatutos no tiene mayor importancia salvo en dos aspectos importantes: primero, se reforzará la mayoría necesaria para que la junta adopte algunos acuerdos —la mayoría pasará a ser del 92% mientras que antes era del 85%— y otro cambio será que la remuneración de los consejeros también será revisada y podrá ir ligada o vinculada conforme a objetivos económicos o deportivos. Por otro lado, El Club de Uría también avanza que respecto a los consejeros habrá novedades: se va a renovar el consejo en la junta del 12/13 de marzo y Apollo quiere meter consejeros en un número superior al 50% de la totalidad de los miembros. Como quiera que según estatutos el número máximo de consejeros es 12, se supone que, como poco, Apollo tendrá seis consejeros.