Escándalo en el derbi: un penalti surrealista del VAR indigna al Athletic y mete a la Real en la final de Copa

La Real Sociedad estará en la final de la Copa del Rey, que se celebrará en Sevilla el próximo 18 de abril, tras superar al Athletic Club en una semifinal que terminó envuelta en polémica. El conjunto donostiarra, que ya había ganado 0-1 en la ida, volvió a imponerse en la vuelta gracias a un penalti señalado en el tramo final del encuentro tras intervención del VAR, una decisión que sentenció definitivamente la eliminatoria.

La jugada decisiva se produjo en el minuto 85, aunque su origen se remonta a un córner botado en el 82 a favor de la Real. Tras el despeje inicial del Athletic, el juego continuó unos instantes y se detuvo posteriormente para realizar varios cambios. Fue entonces cuando desde la Sala VOR avisaron al colegiado principal, César Soto Grado, de una posible infracción en el área rojiblanca durante el lanzamiento del saque de esquina.

¿Qué sucedió en ese córner? En las imágenes se puede ver cómo Iñigo Ruiz de Galarreta sujeta ligeramente la camiseta de Yangel Herrera en el forcejeo previo al remate. El balón se encontraba lejos de la acción y, en un primer momento, el árbitro no señaló nada y permitió que el juego siguiera su curso. Sin embargo, tras la comunicación del VAR —con Figueroa Vázquez al frente de la Sala VOR—, Soto Grado detuvo el partido y acudió al monitor a pie de campo para revisar la secuencia.

El árbitro acude al VAR y señala penalti en esta acción sobre Yangel Herrera. #LaCopaMola pic.twitter.com/rJ8TvOVHEj — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) March 4, 2026

La decisión sorprendió a los jugadores del Athletic, que no comprendían qué estaba siendo revisado ni por qué la acción se analizaba varios minutos después de haberse producido. En el estadio, la incertidumbre fue total... Finalmente y tras observar la repetición desde distintos ángulos, el colegiado señaló pena máxima, desatando las protestas del conjunto bilbaíno.

Desde el punto de vista rojiblanco, el contacto fue mínimo y propio de los forcejeos habituales en cada saque de esquina. Consideran además que el atacante exageró la caída y que la intervención llegó de forma tardía, cuando el juego ya había continuado y se habían efectuado cambios.

Dieron igual las quejas y el penalti siguió adelante... El encargado de ejecutar el lanzamiento fue Mikel Oyarzabal. El capitán de la Real no falló desde los once metros y batió a Padilla con seguridad, ampliando la ventaja y dejando la eliminatoria prácticamente decidida.

Tras el pitido final, las reacciones no se hicieron esperar. Iñaki Williams expresó su malestar por el criterio arbitral: aseguró que ese tipo de agarrones se producen en todos los partidos y cuestionó que no se sancionen todos con la misma vara de medir. También criticó la gestión de la jugada, al considerar que el encuentro estaba detenido por los cambios cuando el árbitro recibió el aviso.

Por su parte, el técnico del Athletic, Ernesto Valverde, calificó la acción de "disparate" y lamentó la falta de claridad en el estadio sobre lo que se estaba revisando. Señaló que nadie en el campo entendía la situación y resumió la sensación de desconcierto en una frase: "Una vez comprobado... solo te queda rezar".

La semifinal, marcada por la tensión propia de un derbi, terminó así con una decisión arbitral que alimentará el debate sobre el uso del VAR y el criterio en las acciones dentro del área. Mientras la Real celebra su pase a la final, el Athletic se marcha con la sensación de que la eliminatoria se decidió en una acción tan discutida como determinante.