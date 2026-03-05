Menú

La curiosa iniciativa del fútbol inglés para erradicar la treta de la pérdida de tiempo de los porteros

Probarán en la Liga Femenina sacando del campo durante un minuto a una jugadora cada vez que una portera reciba atención médica.

Libertad Digital
David Raya y sus constantes atenciones médicas generan mucho debate

En un contexto en el que el Arsenal está siendo muy criticado por las supuestas pérdidas de tiempo que lleva a cabo David Raya, el fútbol inglés empezará a combatir esta táctica a partir de la temporada que viene en la Women's Super League, donde se obligará a retirar a una jugadora del terreno de juego durante un minuto si una portera recibe atención médica.

Actualmente, cuando un jugador recibe asistencia médica debe pasar después treinta segundos fuera para poder reincorporarse al juego, aunque la IFAB aprobó el pasado sábado en su reunión anual que el tiempo se aumente a un minuto a partir del 1 de junio. Sin embargo, cuando un portero tiene que ser atendido, el partido se para, lo que es aprovechado para algunos equipos para recibir órdenes técnicas.

Estas pérdidas de tiempo fueron criticadas por Fabian Huerzeler, técnico del Brighton & Hove Albion, después de la derrota de su equipo contra el Arsenal este miércoles en la Premier League.

"Te voy a hacer una pregunta. ¿Has visto en la Premier League a un portero 'lesionarse' tres veces? No", aseguró el alemán.

A modo de prueba, la WSL, la primera división del fútbol femenino en Inglaterra, introducirá la próxima temporada una regla por la que una futbolista de campo tendrá que abandonar el terreno de juego durante un minuto si la portera tiene que recibir atención médica.

Además de las críticas que ha supuesto la pérdida de tiempo de los porteros en la Premier, donde Daniel Farke, del Leeds United, pidió un cambio en las reglas para prohibirlas, en la WSL también se han reproducido estas quejas, sobre todo a raíz de que Dominique Janssen, defensa del Manchester United, admitiera que su portera, Phallon Tullis-Joyce, simuló una lesión en un partido contra el Arsenal para que pudieran recibir cambios tácticos.

