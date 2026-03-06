El Tottenham se deshace antes de jugar ante el Atlético: sus aficionados se van del estadio en el descanso

El Tottenham Hotspur ha sufrido un nuevo varapalo en su propio estadio al perder este jueves por 1-3 frente al Crystal Palace, en un encuentro correspondiente a la jornada 29 de la Premier League. El equipo londinense prolonga así una racha de resultados nefastos que empieza a preocupar seriamente a sus aficionados y a la directiva. La escuadra no conoce la victoria en el campeonato doméstico desde el pasado 28 de diciembre, una preocupante sequía que ha dinamitado sus aspiraciones en la presente temporada.

DEFINICIÓN DE DRAMA La afición del Tottenham, a un punto del descenso, MARCHÁNDOSE DEL ESTADIO EN EL DESCANSO

Con esta nueva derrota, los spurs se asoman peligrosamente a la zona de descenso, un escenario casi impensable al inicio del curso balompédico. El partido comenzó con sobresaltos, ya que el conjunto local se salvó de ir a remolque en los primeros compases gracias a la intervención arbitral, que anuló un tanto de Ismaïla Sarr por fuera de juego. Parecía que la suerte sonreía a los de casa cuando, en el minuto 34, Dominic Solanke lograba adelantar al Tottenham al rematar a bocajarro con la pierna zurda una precisa asistencia de Archie Gray.

Sin embargo, la alegría duró muy poco en las gradas del feudo londinense. Apenas unos minutos después del gol inaugural, la defensa local hizo aguas. Micky van de Ven cometió un claro penalti sobre el propio Sarr y, para agravar la situación, fue castigado con la tarjeta roja directa. Esta expulsión cambió por completo el guion del partido. Sarr asumió la responsabilidad y transformó la pena máxima con la diestra, devolviendo las tablas al marcador.

El tramo final de la primera parte fue una auténtica pesadilla para un equipo que se desmoronó por completo. La remontada visitante se consumó justo antes del pitido que señalaba el descanso. Primero, Jorgen Strand Larsen firmó el 1-2 con un derechazo raso inapelable. Acto seguido, Sarr volvió a erigirse como protagonista al anotar el 1-3 definitivo de forma muy sutil, aprovechando una pésima salida del guardameta local. El descalabro fue tal que numerosos seguidores optaron por abandonar el recinto deportivo antes de que comenzara el segundo tiempo.

La reanudación no ofreció ningún atisbo de esperanza para los locales. Con un hombre menos y un marcador adverso, el equipo fue incapaz de generar peligro real, salvo una buena ocasión de Solanke superada la hora de juego que no encontró el premio del gol. Tras este tropiezo, el Tottenham se queda estancado con 29 puntos, mientras que el Crystal Palace escala hasta los 38. Esta profunda crisis llega en el peor momento posible, a escasos días de disputar una vital eliminatoria de octavos de final de la Liga de Campeones frente al Atlético de Madrid, un reto de máxima exigencia internacional que obligará a los británicos a mostrar una drástica mejoría si quieren mantenerse con vida en la competición.