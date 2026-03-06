Lewandowski cuenta que Guardiola le conquistó por no hacerle un Rafa Benítez

No sé si recuerdan que hace años cuando Rafa Benítez entrenó al Real Madrid se hizo viral que el entrenador blanco quiso corregir a varios jugadores del Real Madrid el golpeo de la pelota. Incluyendo las faltas con Cristiano Ronaldo. Pues bien, Robert Lewandowski ha revelado que lo que le convenció de Guardiola cuando jugó en el Bayern es que jamás quiso hacer esto con él.

"El delantero tiene que saber dónde debe ir, dónde va a llegar el balón, porque solo tú lo sabes en el campo. Tienes ese tipo de intuición. Recuerdo una conversación con Pep Guardiola hace muchos años. Estábamos hablando de tácticas. Y me dijo que él podía ayudar a llevar el balón al área, pero que nunca escuchara a ningún entrenador que intentara decirme si debo ir al primer palo o al segundo", comentó el 9 del Barcelona.

"Me dijo: 'Por lo que he visto, tú sabes exactamente dónde debes ir'. Tengo ese instinto, esa sensación interior que me permite saberlo con exactitud. Con Pep, empecé a entender el fútbol de otra manera. No como futbolista, sino más bien como entrenador", siguió relatando el polaco en Sky Sports.

Respecto a su futuro, Lewandowski aún no tiene decidido dónde jugará el año que viene, pero todo hace indicar que no será en el Barcelona. Podría quedarse en España si algún equipo cercano le ofrece un puesto de líder.

"Lo bueno es que no tengo presión. Con 30 años o alguno menos, la sensación es diferente. 'Quiero ver dónde voy a jugar', te dices. Pero en este momento, tengo paciencia. Me daré unos tres meses para decidir qué quiero hacer. Yo, solo yo", sentenció Robert.