"El Real Madrid fichará dos centrales en verano"

La victoria por 1-2 del Real Madrid ante el Celta de Vigo, la situación de la plantilla del Real Madrid y el encontronazo entre Víctor Font y Joan Laporta por el ‘caso Negreira’, han sido los temas a tratar en El Primer Palo, dirigido por Juanma Rodríguez.

Un triunfo de los de Arbeloa que ha sabido a poco debido al juego del equipo, que el propio director del programa calificaba como "plano", línea que también seguía Látigo Serrano aunque matizando que el equipo "me ha gustado más que el Madrid que vi ante el Getafe". Un partido que ha dejado varios jugadores señalados, coincidiendo todos los tertulianos en poner el foco en Arda Guler y Trent.

Sergio Fernández, al hilo de los cambios que debería afrontar el club de cara a la próxima temporada, aseguraba que el Madrid este verano firmará a dos defensas centrales, uno de ellos Schlotterbeck, además añadía en referencia al centro del campo, que "la salida de Rodri del Manchester City no es tan difícil como parece".