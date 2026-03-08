Piden cárcel para la entrada más salvaje jamás vista: "Es terrible"

Fue una de las imágenes más terroríficas de lo que llevamos de año en el mundo futbolístico. Sucedió en la Liga ecuatoriana en el duelo que medía a Mushuc Runa e Independiente del Valle. El defensor argentino Brian Negro destrozó la pierna de Jean Arroyo Vernaza con una brutal patada. A los 60 minutos de partido en un balón dividido, Arroyo llega antes y Negro, cuando va al cruce, hace añicos la pierna de su rival.

Terrible imagen en Chillo Jijón 🤯 Pronta recuperación @IDV_EC pic.twitter.com/nOnUH5gZfS — Zapping Ecuador (@zapping_ecu) March 7, 2026

La transmisión repitió la acción desde distintos ángulos. En las tomas se observa cómo la pierna izquierda del jugador de Independiente del Valle se desplaza fuera de su rango normal de movimiento, al igual que el tobillo de esa misma pierna, lo que generó el terror de los comentaristas. "Es rotura, qué terrible".

En la imagen se observa que el delantero ecuatoriano corría de frente al arco cuando alcanzó a puntear la pelota antes del cruce defensivo. Negro, que retrocedía, interceptó la carrera del atacante con una patada que provocó la caída inmediata del jugador de Independiente del Valle.

Vernaza quedó tendido con evidentes gestos de dolor mientras el árbitro le sacaba tarjeta roja a Negro. De inmediato, varios suplentes de Independiente del Valle ingresaron al campo para increpar al defensor de Mushuc Runa, lo que generó empujones y discusiones entre los jugadores de ambos equipos.