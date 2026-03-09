De Guti a Griezmann: los cuatro taconazos que nos dejaron con la boca abierta

De taconazos va la cosa y, además, de los que suenan durante mucho tiempo. De José María Gutiérrez Guti a Antoine Griezmann, los cuatro taconazos que nos dejaron con la boca abierta. El último ha tenido lugar este fin de semana en el Metropolitano con el francés como protagonista. El gol lo marcó Nico, pero Griezmann puso la magia firmando otro taconazo de ensueño en nuestra liga.

Este fue el de Guti en Riazor ante el Deportivo de La Coruña:

Hoy que es día 14, recordamos aquel taconazo de Guti en Riazor.pic.twitter.com/e1qyUVXAEJ — @Memorias_Futbol (@Memorias_Futbol) September 14, 2025

Y estos los de Griezmann ante el Sevilla, la Real Sociedad y, de nuevo, frente al equipo donostiarra:

En las imágenes se puede ver a Koke, Julián y Nico marcando los goles, pero, como pasó con el de Karim Benzema en Riazor, al final lo que destaca más es el pase que el tanto.

Con este pase el Atlético de Madrid se puso 2-1, aunque Mikel Oyarzabal, con un golazo, puso las tablas al minuto siguiente. El 3-2 final, también de Nico, cerró el partido, pero este tacón de Griezmann ya es historia de La Liga.