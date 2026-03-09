Flick se aleja del circo electoral del Barça y esconde secretos sobre el caso Xavi

El actual entrenador del FC Barcelona, el alemán Hansi Flick, ha comparecido este lunes ante los medios de comunicación en la tradicional rueda de prensa previa al vital encuentro de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, que enfrentará al conjunto azulgrana contra el Newcastle en el emblemático estadio de St James' Park. Sin embargo, más allá del trascendental duelo europeo, la atención mediática ha estado fuertemente marcada por el agitado clima electoral que rodea a la entidad catalana en las últimas semanas.

Flick se ha mostrado tajante y ha evitado a toda costa entrar en valoraciones sobre el debate político del club. Especialmente, el técnico germano ha rehusado hacer ningún tipo de comentario público sobre cuestiones privadas relacionadas con su predecesor en el cargo, Xavi Hernández. Cabe recordar que el exentrenador de Terrassa ha irrumpido recientemente en la campaña electoral al mostrar su respaldo a la candidatura de Víctor Font, lo que ha generado un considerable revuelo en el entorno barcelonista.

"Xavi y yo somos colegas y tenemos una buena relación. Hemos hablado muchas veces, incluso antes de que yo llegara al Barcelona, pero hay cosas que son privadas", ha sentenciado el preparador alemán, dejando claro que no piensa revelar los detalles de dichas conversaciones. En esta misma línea, Flick ha insistido en que el código de honor entre profesionales del fútbol exige discreción: "Cuando hablas con otro entrenador o con alguien de confianza hay cosas que son privadas. Yo sé la verdad de muchas cosas, pero me lo quedo para mí, no voy a comentarlas públicamente".

Huyendo del ruido extradeportivo, el máximo responsable del banquillo culé ha subrayado que su prioridad absoluta e innegociable en estos momentos es el rendimiento deportivo de su plantilla. La eliminatoria europea se presenta como un punto de inflexión para el devenir de la campaña. "Tenemos una semana muy importante porque queremos pasar a la siguiente ronda de la Champions. Nuestro foco tiene que estar en el partido ante el Newcastle", ha manifestado de forma contundente.

Al ser cuestionado de nuevo por las turbulencias institucionales que sacuden al FC Barcelona, Flick ha delimitado a la perfección cuáles son sus responsabilidades dentro de la estructura de la entidad. "Las cuestiones políticas del club no son mi trabajo. Eso corresponde al presidente. Yo estoy centrado en el equipo y en lo que pasa en el campo", ha indicado, marcando distancia con los despachos y centrando sus esfuerzos en el césped.

En otro orden de cosas, el entrenador ha querido poner en valor y defender públicamente su estrecha relación con el actual director deportivo de la entidad, Deco. En medio de los incesantes rumores, Flick ha garantizado mantener una plena sintonía con el directivo luso-brasileño desde el primer momento en que asumió las riendas del primer equipo. "Desde el primer día he tenido muy buena relación con Deco. Con él y con Bojan trabajamos muy bien juntos", ha aseverado, eludiendo hábilmente la pregunta sobre si condicionaría su continuidad en el club a la permanencia del actual director deportivo.

Para reforzar esta idea de proyecto común, el técnico ha explicado que, a su llegada a la Ciudad Condal, el trabajo codo con codo con Deco se centró no solo en la élite, sino en evaluar a fondo el vivero del club. "No solo analizamos el primer equipo, también a los jugadores de La Masia. Tenemos una visión muy parecida sobre el talento joven y sobre el futuro", ha argumentado, destacando la importancia de la cantera barcelonista.

Finalmente, Hansi Flick ha querido enviar un mensaje de tranquilidad y compromiso al aficionado azulgrana, reiterando su máxima satisfacción con la etapa que está viviendo en Cataluña. "Estoy muy feliz en el Barcelona. Disfruto cada día trabajando con este equipo, con estos jugadores y con el staff. Aquí estamos construyendo también para el futuro", ha concluido el preparador alemán, dejando patente su voluntad de cimentar un proyecto sólido al margen del convulso panorama institucional.