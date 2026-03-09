A menos de tres semanas para que se dispute la Finalissima entre España y Argentina, La Nación ha revelado más pruebas sobre la investigación por crimen organizado, lavado de dinero y corrupción en la que se encuentra involucrado el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, alias Chiqui y el tesorero, Pablo Toviggino.

Según La Nación, mensajes de móvil y documentación incorporada a una causa judicial revelan que entre 2020 y 2022 se habrían realizado entregas de dinero en efectivo destinadas al presidente de la AFA. Los envíos habrían sido coordinados por Pablo Toviggino y ejecutados por colaboradores cercanos, dentro de un circuito de dinero en efectivo que partía de financieras del centro de Buenos Aires y terminaba en distintos puntos vinculados a dirigentes de la AFA.

Uno de los episodios señalados ocurrió el 7 de junio de 2022, cuando se preparó un envío de dinero en una caja con el mensaje escrito a mano: "Para: Claudio Tapia. De: Pablo Toviggino". La secuencia quedó registrada en fotografías y documentos. Según esa reconstrucción, el paquete fue entregado en la sede de la AFA, ubicada en la calle Viamonte, en la ciudad de Buenos Aires.

De acuerdo con los intercambios de WhatsApp citados por el diario y que actualmente están en poder de la Justicia, se registraron al menos siete entregas de dinero entre 2020 y 2022, algunas en pesos y otras en dólares. En uno de esos mensajes, con fecha del 24 de septiembre de 2021, Toviggino solicitó a su colaborador Juan Pablo Beacon que preparara un sobre con 300.000 pesos para Tapia.

En la conversación, Toviggino escribió: "Carucha yo estoy en Pilar y me pide en AFA 300.000 pesos". Beacon respondió que se ocuparía del pedido y envió posteriormente una fotografía de un papel con la indicación del destinatario y el remitente. Minutos después comunicó que el sobre había sido entregado en la sede de la AFA.

La Nación señala que estos intercambios coinciden con chats incorporados a la causa que investiga el juez federal Luis Armella, quien analiza la operatoria de un presunto circuito de dinero en efectivo vinculado a la dirigencia de la AFA.

Un circuito de dinero en efectivo

Según la reconstrucción publicada por el diario, el dinero se originaba en financieras del microcentro porteño y luego era trasladado hasta el estudio jurídico de Beacon, ubicado a pocas calles de la sede de la AFA. Ese lugar habría funcionado como punto intermedio antes de la distribución final del dinero.

La Nación describe ese esquema como "'La Rosadita de la AFA'", en referencia a la financiera de Puerto Madero que apareció en la causa conocida como La Ruta del Dinero K. En ese estudio jurídico se recibían fajos de dólares transportados en cajas de vino, mochilas o bolsos.

Posteriormente, el dinero se distribuía a distintos destinos. Uno de ellos era un departamento ubicado en la zona de Montevideo y Quintana, en Recoleta, atribuido a Toviggino. En los mensajes citados aparecen instrucciones como "Llevale a PT a Montevideo" o "Llevale a Pablo a Montevideo".

Videos y conteo de dólares

La Nación también publicó que Beacon se habría grabado en varias ocasiones contando dinero en efectivo, presuntamente para registrar las sumas antes de su traslado. Uno de esos videos, el 20 de mayo de 2022, muestra la manera de contar 115.600 dólares. La grabación dura casi diez minutos y finaliza con el dinero colocado en un sobre de papel madera, marcado con un bolígrafo negro.

Tres semanas después de eso, según la documentación obtenida por el diario, se preparó la caja destinada a Tapia con el destino escrito a mano. Las imágenes muestran un entorno que, según La Nación, coincide con el interior de la sede de la AFA en la calle Viamonte.

Otras entregas registradas

Los chats analizados por la Justicia también mencionan otras entregas de dinero dirigidas a Tapia en distintas fechas: el 9 de julio de 2020, el 8 de enero, 23 de abril y 25 de junio de 2021, y el 26 de enero de 2022. Los lugares de entrega habrían sido la sede de la calle Viamonte o el predio de la AFA en Ezeiza.

En uno de los intercambios citados por el diario, Toviggino indicó que debía entregar 40.000 dólares en el predio de Ezeiza. Según esos mensajes, Beacon dejó finalmente una bolsa con 37.500 dólares en ese lugar.